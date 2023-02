4 momentos en los que a Aída Victoria Merlano le rompió el corazón su mamá

Desde la captura de Aída Merlano Rebolledo en 2018, su hija siempre la ha defendido a capa y espada. Una de las cosas por las que Aída Victoria Merlano (hija) se destaca es por llevar en alto su nombre y enorgullecerse de él, pues no es casualidad que se llame así... En su cédula aparecía como Caroline, pero se cambió el nombre en honor a su madre, de quien siempre ha estado orgullosa pese a la mala reputación que tiene en Colombia. Lea aquí: Video: Aída Victoria Merlano explota por polémica del video porno No obstante, parece que la excongresista no le ha pagado con la misma moneda a su hija. Recientemente, la influencer barranquillera se mostró muy afectada por la reacción que tuvo su madre frente a un video sexual con el que Aída Victoria era vinculada, pero esta no ha sido la única vez que su progenitora la hizo romper en llanto.

A continuación, te hablamos de las cuatro veces que Aída Merlano Rebolledo le rompió el corazón a su hija, según lo revelado por la joven de 22 años en diferentes entrevistas. 1. “¿Qué es una madre?”, se preguntaba de niña... Aída Victoria se crió con su madrina, pues su mamá no podía cuidar de ella por el trabajo. “Para mí una madre era alguien lejano, y otra cosa diferente era el rol de cuidadora, el cual cumplía mi madrina, para mí eran cuestiones aisladas”. Lea también: Video: la verdad sobre video porno en el que involucran a Aida Victoria Mientras relataba cómo habían sido sus primeros 12 años de vida, recordó con un nudo en la garganta que siempre tuvo una sensación de vacío, de que estaba incompleta, y aunque no tenía claro qué era el amor, sabía que no se sentía amada.

“Uno a veces quiere que lo ame la persona que a uno le da la gana, pero no... recuerdo que en ese momento yo quería sentirme amada por mi mamá. (...) No me sentía amada”, dijo la barranquillera sobre Aída Merlano Rebolledo, a quien considera su ‘talón de Aquiles’. 2. Lo que dijo su mamá por haberse cambiado el nombre En uno de los últimos ‘En vivo’ de Aída Victoria, la joven recordó entre lágrimas el momento en el que se cambió el nombre: “Cuando a mi mamá la metieron presa y yo volví a la universidad ella me dijo: ‘Si te avergüenza que te relacionen conmigo no digas que soy tú mamá’. Yo le respondí: ‘¿Tú qué clase de pendeja crees que educaste? Yo no me avergüenzo de ti, yo me siento orgullosa de quién eres”.

Dos días después de que su mamá le dijera aquellas palabras, la creadora de contenido logró cambiarse su nombre a Aída, “Aída la victoriosa”. Pero algo que la gente no sabía era lo que una vez su madre le dijo al respecto: “Que mi mamá en algún momento de su vida me haya dicho: ‘¡Quítate mi nombre, que me da vergüenza que te llames como yo!’, me duele, porque yo nunca me he avergonzado de ella”. Le puede interesar: ¡Aída Victoria se goza el Carnaval! Así apareció en las calles de Barranquilla 3. Intento de suicidio De acuerdo con la joven de 22 años, su mamá ha tenido varios intentos de suicidio estando en la cárcel. Tras uno de esos fue internada en una clínica psiquiátrica, a la cual fue a visitarla... pero nunca se le ha borrado de su mente la lucidez con la que su madre le dijo “no quiero vivir” en ese momento. “Yo esa noche me fui a mi casa a dormir habiendo anotado en un papel su última voluntad, cada cosa que ella quería para cada familiar y encargos. (...) Su preocupación era qué sería de mi hermano menor y del resto de la familia sin ella”, contó... pero ¿alguna vez pensó qué sería de ella sin su madre?

Luego de eso, Aída Victoria asegura que duró 9 meses en Bogotá apoyándola en lo que necesitara. “Fue uno de los momentos más duros de mi vida: en depresión, medicación, el pelo se me caía...”, dijo. Pero aun así, Merlano Rebolledo seguía sin encontrar motivos para vivir, aunque para Aída Victoria ella era su vida. 4. El video XXX Finalmente —y aunque probablemente hayan más momentos—, llegamos a lo más reciente, el video porno que supuestamente habría protagonizado la barranquillera, lo cual desmintió hace pocos días. Siga leyendo: Aída Victoria Merlano habló de Yeferson Cossio: “Yo sí me enamoré” “Yo con mi mamá no me hablo hace 4 meses, aun así le habló a mi papá para borrarle de su cara la alegría que él sentía porque su hija estaba haciendo algo bueno (donaciones a un resguardo indígena), para eso le envió el video”, dijo mientras lloraba en un live.

Y añadió: “A mi me afecta es por mi mamá (...) por eso el tema del video me pone a temblar y me sensibiliza muchísimo (...) no si piensan si soy yo o no”.