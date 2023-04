$!30 años de la muerte de Cantinflas: un personaje eterno

A tres décadas de su muerte, Cantinflas sigue siendo un representante de la cultura no sólo mexicana, sino también latinoamericana, que con su particular e inigualable manera de hablar y su comedia puso bajo el reflector, en 34 películas, los problemas sociales que se comparten en todo el continente americano.

“Cantinflas es un personaje que protesta contra la injusticia, que no puede ver la injusticia, que no tiene nada, pero quiere hacer algo por alguien. Cuando me decidí a vestir mi personaje, yo me puse el nombre y me lo puse para que no pusieran mi verdadero nombre y no se enteraran mis padres que yo andaba en la actuación”, reveló en algún momento.