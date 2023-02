¡3 Grammy para la película ‘Encanto’! Estas fueron las categorías

En la primera categoría, la cinta logró imponerse a las bandas sonoras de ‘Elvis’, ‘West Side Story’, ‘Stranger Things’ y ‘Top Gun: Maverick’. Lea también: Así se viven los Premios Grammy 2023: estos son los ganadores

En la segunda, ‘Encanto’ hizo lo propio de la mano de Germaine Franco ante Michel Giacchino (’The Batman’), Hans Zimmer (’No Time to Die’), Jonny Greenwood (’The Power of the Dog’) y Nicholas Britell (’Succession: Season 3’).