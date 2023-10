10 datos poco conocidos sobre “Frozen: una aventura congelada”

5. El título de una de las canciones surgió de una frase espontánea en la sala de guionistas

Las canciones de Frozen: una aventura congelada son favoritas indiscutidas de los fans, y no hay duda de que “Finalmente y como nunca” es una de las más populares. El título en inglés del tema (“For The First Time in Forever”) surgió de la forma menos pensada. En medio de una conversación en la sala de guionistas, alguien pronunció la frase ‘Finalmente y como nunca’, como parte de un tema de la historia, y esta captó la atención del presidente de Walt Disney Music, Chris Montan. “De inmediato pensé: ‘¡Eso es! ¡Esa es la canción de Anna!’. Fue uno de esos momentos de inspiración. ‘Finalmente y como nunca, seré libre. Quizás conozca a alguien. Quizás viva mi vida’. Fue verdaderamente emocionante”, relata Montan.