¿Sabe cómo proteger sus datos en internet? 5 consejos para conseguirlo

Janis Sarts

Tenga en cuenta

Para minimizar las probabilidades de ser víctima de la violación a la privacidad y otros delitos a través de los dispositivos que usa para navegar en internet, tenga en cuenta estas recomendaciones que El Universal recopiló del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de diversas agencias expertas en ciberseguridad.

- Ojo con los ‘amigos’ y ‘seguidores’: si las redes sociales no son su medio de trabajo, es preferible que sus perfiles sean privados y que solo acepte solicitudes de amistad o seguidores que tiene plenamente identificados, amistades de la vida real.

- Sea reservado: evite publicar datos importantes como su dirección, teléfono o fecha de nacimiento. Aunque esta información está contenida en varios de los formularios de las redes más populares, lo exponen más ante los ciberdelitos. Publicar su ubicación en tiempo real tampoco es recomendado.

- No descuide la seguridad de sus cuentas: actualice periódicamente las contraseñas de acceso a su correo, redes sociales y apps bancarias. Haga uso de las herramientas de autenticación, para el caso de las transacciones financieras a través de los canales digitales de su banco y no olvide cerrar sesión si accede a alguna de sus cuentas en dispositivos de uso compartido. En lo posible, no guarde contraseña en su celular o PC.

- Preste atención a lo que publica: antes de comentar, compartir una foto o video en internet, reflexione si podría afectarle en el futuro. Recuerde que una vez pública la información, aunque la elimine luego, es susceptible de capturas de pantalla. Evite compartir información sensible por mensajes internos, especialmente si el destinatario es un desconocido.

- Cuide las conexiones: no se conecte a redes de wifi públicas, a puertos USB desconocidos o a través de bluetooth a menos que sea imprescindible y tenga cuidado con las apps que entre los permisos requieran acceso a la ubicación, agenda o galería si sus usos no están relacionados con estas funciones. Puede leer: Las 5 tendencias en ciberseguridad para el 2020.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.