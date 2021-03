Cortaduras, quemaduras, caídas, entre otros accidentes, se pueden presentar a diario en los hogares. ¿Qué hacer en cada caso? A continuación le dejamos una serie de recomendaciones para que sepa cómo puede ayudar en medio de un accidente casero.

Quemaduras en la casa

Cuando hay una quemadura, ya sea por un accidente en la cocina o con una plancha, por ejemplo, lo primero que debe hacer es evaluar cuál es la zona afectada y la magnitud de la herida. Si la quemadura se presenta en el rostro, o el área afectada es de tamaño considerable, lo primero que debe hacer es llamar a los servicios de urgencias para pedir traslado inmediato al centro médico.

Mientras llega la ayuda o se puede desplazar a las urgencias de un hospital, aplique compresas de agua fría o con hielo en la piel quemada y evite romper las ampollas que se forman para evitar infecciones innecesarias. Si la quemadura es pequeña, ponga directamente agua fría en la piel de 5 a 10 minutos, aplicar sulfaplata (crema especial para quemaduras) y cubrir con una gasa. Si el dolor se mantiene intenso, diríjase a urgencias.

Cuidado con los cortes

En el hogar existen muchos elementos que pueden llegar a producir un corte en la piel, desde una hoja de papel, hasta un cuchillo con mucho filo, ambos igual de dolorosos. Para tratar estas molestas heridas, que especialmente se presentan en las manos, primero que todo eleve el área por encima de la cabeza y aplique presión con una gasa estéril, de 5 a 10 minutos hasta que el sangrado se detenga.

Si es una herida leve y poco profunda, cuando deje de sangrar cambie la gasa y aplique un poco desinfectante antiséptico como Isodine, cubra con una nueva gasa y fíjela con cinta tipo micropore (evite usar esparadrapo pues algunas personas presentan reacciones alérgicas en la piel). Si la herida no deja de sangrar, con una nueva gasa continúe aplicando presión y, si es posible, haga un vendaje para que no pierda más sangre en el camino al servicio de urgencias. Ojo, no haga caso a mitos como aplicar café o sal, esto solo contamina más la herida.

¿Qué hacer ante un desmayo?

Gire al paciente sobre su costado izquierdo, revise su respiración y signos vitales para asegurarse de que tiene pulso. En caso de no sentir pulsaciones o e si la persona tarda mucho tiempo en reaccionar, llame inmediatamente a los servicios de urgencias. Mientras llega la ayuda, eleve las piernas del desmayado y asegúrese de que su cabeza esté en una posición más baja que el resto del cuerpo. Si una persona convulsiona, evite insertar objetos en su boca y ubíquelo de medio lado.

Estos son solo algunos de los incidentes que inesperadamente pueden ocurrir en cualquier hogar y para los cuales es mejor estar siempre preparado para actuar, siempre, de la manera más calmada posible. Un último consejo para la seguridad de quienes más queremos, es que ante un evento de intoxicación siempre debe evitar propiciar o forzar el vómito, pues éste puede agravar aún más la situación.