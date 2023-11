Mayores de 65 años con Covid ya no son pacientes de alto riesgo

¿Quiénes tienen riesgo alto?

En la categoría de riesgo alto solo quedaron aquellos pacientes inmunodeprimidos (con enfermedades como el lupus o el VIH), quienes tienen una tasa de hospitalización estimada del 6%.

Sin ivermectina

Además del cambio en la categorización de los pacientes, la OMS recomendó no usar el medicamento ivermectina en pacientes que no tienen un cuadro grave de Covid-19 y destaca que solo debería usarse para propósitos de ensayos clínicos, teniendo en cuenta que no se trata de una medicina desarrollado para tratar el virus, no se ha demostrado su efectividad contra este y exceder las dosis es muy peligroso.