En fechas recientes, la ciudad de Shanghái volvió a la cuarentena tras un rebrote de COVID-19. Cada cierto tiempo, se oyen noticias de nuevas epidemias en los Estados Unidos y Europa. Algunos se preguntarán cuándo se declarará el fin de pandemia que se presumía cerca debido a los avances en la vacunación.

De acuerdo con el portal Our World in Data, el 57,68 % de la población mundial ha completado su esquema de vacunación, pero el porcentaje mínimo para alcanzar la inmunidad de rebaño es 70%. Más preocupante que eso es el hecho de que llegar a esa cifra no va a ser suficiente para declarar el fin de la pandemia, según lo señalan algunos analistas.

El primer factor a considerar es el hecho de que la inmunización contra la COVID aún no hace parte del esquema de vacunación estándar y no hay dosis aprobadas para los menores de cinco años, como sí ocurre en el caso de enfermedades como el sarampión, según lo indica una publicación de la Universidad John Hopkins. Mientras sigan naciendo niños vulnerables al virus que puedan convertirse en vectores de transmisión, seguiremos estando expuestos a la posibilidad de ver rebrotes. Puede leer: Moderna pide autorización para cuarta dosis de vacuna COVID.