Rafael Carmona Valle

En las defensas

La microbiota estimula la consolidación del sistema inmune durante los primeros años de vida. Su presencia ‘entrena’ al cuerpo para que produzca anticuerpos y aprenda a diferenciar entre los organismos benéficos y los patógenos. “Las bacterias que se encuentran a lo largo de la vagina son un primer contacto importante para los niños y se han apreciado diferencias en el comportamiento del sistema inmune de los bebés que nacen por cesárea”, añade el doctor Carmona Valle. Aparte de lo anterior, la microbiota también actúa como una barrera que impide la proliferación de bacterias oportunistas. Puede leer: La microbiota y su relación con las defensas.

Cómo preservarla

Lo fundamental es tener una buena dieta. Si alguna vez se preguntó por qué la fibra es tan importante para la digestión, es precisamente porque ella nutre a la microbiota, manteniéndola en cantidades óptimas y estimulando su diversificación. Se ha observado que las poblaciones con mayor ingesta de alimentos altos en fibra (frutas, verduras, leguminosas, granos) tienen una microbiota más sana y variada.

Igual de importante es no automedicarse, no consumir antibióticos innecesariamente o en cantidades incorrectas, pues estos pueden afectar a la flora intestinal y producen un desequilibrio. En ambientes médicos controlados, los doctores saben que un antibiótico fuerte también debe ir acompañado de una dosis de probióticos que los contrarresten para no afectar la nutrición del paciente. “Estas sustancias re-establecen el equilibrio en la flora bacteriana y mejoran trastornos gastrointestinales funcionales como el síndrome de colon irritable”.