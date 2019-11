Evite caer en las ‘trampas’ de la etiqueta nutricional

Más allá de verse bien, una buena alimentación es importante para su salud, por lo que prácticas como la lectura del etiquetado nutricional es una opción ideal si al momento de hacer una dieta o simplemente evitar enfermedades como la diabetes, usted desea conocer qué tantas proteínas, grasas, carbohidratos, entre otros nutrientes, consume en productos que vienen empaquetados.

Entender lo que incluye la etiqueta nutricional puede ayudarlo a tomar las mejores decisiones relacionadas con los alimentos que más beneficien su salud, y saber con plenitud qué es lo que está consumiendo, cuál es su origen y contenido real. Respecto a esto, la nutricionista y dietista con posgrado en nutrición y síndrome metabólico de la Universidad de Harvard, Ana Robinson, explicó qué es lo que debe tener en cuenta al momento de utilizar esta herramienta, cuáles son los riesgos y errores más frecuentes de las personas en la lectura del etiquetado nutricional.

Lo más importante es identificar el contenido de azúcar. “Lo ideal es que el aporte de azúcar no supere más de dos dígitos en el rotulado nutricional. Por ejemplo, si es un alimento que tiene 10 gramos de azúcar, este sí está apto para consumo, pero en el caso que tenga de 11 para arriba, esta proporción no es sana (...) Además, también es muy importante el aporte de fibra y para este caso lo recomendado es que supere los dos dígitos para que sea de óptimo consumo”, sostuvo la especialista.

Las trampas

Precisó que aunque aparentemente la etiqueta nutricional es fácil de interpretar, hay “trampas” en las que se puede caer fácilmente, ya que muchas veces hay componentes que se supone son saludables y no lo son. “El principal error que cometen muchas personas es que piensan que como hay alimentos que son ‘libres’ de azúcar piensan que no la tienen, pero sí la poseen porque en muchos de ellos están en componentes como el maltitol, o está escondida con el nombre jarabe de maíz, jarabe de arce, jarabe de maple o maltodextrina, entonces pensamos que no constan de azúcar, pero es todo lo contrario”, dijo.

Explicó que otro error es que la mayoría de las personas no verifican el rotulado nutricional, sino que se enfocan en la fecha de vencimiento de los productos, o si está en promoción, pero no analizan de qué está compuesto el alimento y cuáles son los niveles de sodio, grasa y colesterol que tienen. Señaló que en países como Chile se han aplicado nuevas técnicas como rotulados de diferentes colores para alertar a las personas de que lo que están consumiendo es alto en grasas, en azúcares y que no es bueno para la salud.

Recomendó que aunque esta es una buena práctica, hay que saberla controlar y acudir a expertos para que enseñen cuál es el valor nutricional y adecuado que deben tener los alimentos. “La personas están acostumbradas a contar kilocalorías y el aporte de este alimento, pero no los nutrientes, y es importante conocer el valor biológico y el aporte real de kilocalorías porque puede que un chocolate te pueda aportar las mismas kilocalorías que lo puede hacer un trozo de pollo, sin embargo, este último tiene mayor valor biológico, otros nutrientes aparte del azúcar y de la grasa que puede contener el chocolate”, sostuvo.

Las enfermedades

Una buena nutrición puede ayudarlo a evitar o a controlar estas enfermedades comunes: ciertos cánceres, diabetes tipo 2, enfermedades cardiacas, presión arterial alta, obesidad, osteoporosis, entre otras.