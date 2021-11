Las farmacéuticas Merck Sharp & Dome y Pfizer han creado medicamentos que prometen ser altamente efectivos contra el COVID-19. De ser tan exitosos como lo han anunciado, habría un gran avance en la lucha contra el virus, ¿pero significarán el fin de la pandemia? La respuesta es que no. El hecho de que exista la posibilidad de una barrera adicional no quiere decir que podamos descuidarnos y dejar que el virus siga expandiéndose, sobre todo si no hemos llegado al umbral de inmunización ideal.

¿Qué se necesita?

El doctor Justo Paz Wilches, gerente de Gestión del Riesgo de Mutualser EPS, explica que para decir que ya no hay pandemia se necesita frenar el avance del virus lo más posible, para lo cual se deben alcanzar condiciones como las siguientes: “Primero, que no se presenten picos de la enfermedad; segundo, que haya una alta cobertura de vacunación, lo que equivale a un alto grado de inmunidad colectiva (lo ideal es un 90 %) y tercero, que ya no haya contagios, aunque lo más probable será que el SARS-COV-2 quede circulando como una gripa estacional”.

Declarar que ya no hay pandemia es algo que depende exclusivamente de las autoridades locales, tanto gubernamentales como de sanidad. Como lo menciona el doctor Wilches, el hecho de que eso ocurra no significará que el virus haya desaparecido del territorio. Únicamente quiere decir que el nivel de transmisión es bajo debido a la inmunidad, que está contenido y que la aparición de casos no se considera de por sí una emergencia sanitaria. Sin embargo, el mundo todavía está lejos de llegar a ese punto. Puede leer: OMS recomienda tercera dosis de vacuna contra el COVID a grupos de riesgo.