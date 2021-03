Al tiempo que la comunidad científica internacional celebraba el desarrollo y aprobación de vacunas contra el Sars-Cov-2, luego de meses en pandemia y miles de muertos, se detectaron nuevas variantes del virus, que nublaron el horizonte alentador que prometía superar pronto la crisis sanitaria.

Esto por el aumento de los contagios y la probabilidad de ineficacia en las nuevas cepas de las vacunas creadas contra el virus que salió de Wuhan, China, a finales de 2019. Los investigadores y organizaciones de salud a nivel mundial trabajan ‘a toda máquina’ para caracterizar mejor a estas mutaciones y encontrar soluciones eficientes.

Se han identificado tres variantes del coronavirus que produce el COVID-19: la B.1.1.7. que se detectó por primera vez en el Reino Unido y que, según las investigaciones preliminares, puede ser más letal que el virus original; la B.1.351 descubierta en Sudáfrica, que podría tener ciertas mutaciones que le faciliten al virus eludir el antídoto de las vacunas y la P.1, de Brasil que favorece la reinfección de pacientes que contrajeron la primera cepa.

Además, varios investigadores de Estados Unidos advirtieron, en las últimas semanas, sobre otras variantes detectadas en Nueva York (B.1.526) y en California (B.1.427/429), según reporta la asociación sin ánimo de lucro AARP, que concentra esfuerzos a favor de la población mayor de 50 años.

Las vacunas se deben adaptar

De frente al nuevo reto que impone el coronavirus, la Organización Mundial de Salud (OMS), recomendó a los fabricantes de las vacunas adaptarse a la evolución del Sars-CoV-2 y tener en cuenta la posibilidad de suministras futuras dosis de refuerzo y adaptadas.

Juan Carlos Fernández, director científico de Mutual Ser, señala que “las nuevas variantes pueden ser entre 50 % y 70 % más contagiosas, según los estudios, pero con una letalidad menor y no hay evidencia, hasta el momento, que estas nuevas cepas sea dominante y debiliten las vacunas que se están aplicando en el mundo”.

Con relación a la probabilidad de reinfección con las variantes del virus y la incertidumbre sobre si serían más o menos graves que la primera, Fernández explica que “no existe certeza de la respuesta, esto debido a que dependerá de la reacción inmune de cada paciente”.

El último reporte de actualización epidemiológica de la OMS indica que 31 países y territorios de las Américas han notificado contagios de alguna de las variantes del virus; Estados Unidos y Canadá informaron casos de contagios de las tres cepas. En Colombia, solo se ha detectado la identificada por primera vez en Brasil, según el documento.

“La pandemia no está desapareciendo”: OPS

Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), afirmó que “el virus del COVID-19 no está retrocediendo, ni la pandemia está comenzando a desaparecer (...) las vacunas están llegando, pero todavía faltan varios meses para que la mayoría de las personas en nuestra región puedan acceder a ellas”.

Hizo un llamado a todos los ciudadanos de la región de las Américas para que no abandonen las medidas de autocuidado, sobre todo durante la Semana Santa. “Aunque ha aumentado la cantidad de vacunas, sabemos que no es suficiente, todavía no tenemos las que necesitamos para proteger a todos. Esto es lo que sucede cuando el mundo entero depende de muy pocos fabricantes. Debemos buscar además formas de compartir vacunas de manera más equitativa entre los países”, puntualizó la representante de la OPS.