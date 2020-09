Desde el 1 de septiembre hasta la fecha, 2.540 pasajeros y 362 naves se han desplazado por los puertos de Cartagena desde que comenzó a levantarse el veto al transporte marino, de acuerdo con cifras de la Dirección General Marítima (Dimar). Sin embargo, el hecho de que eso haya ocurrido no significa que se pueda bajar la guardia: el coronavirus no se ha ido y aún hay muchos “peros”. (Lea aquí: Más de 600 personas se han movilizado desde los muelles de Cartagena).

Para recordar y protegerse

En primer lugar, los únicos puntos de zarpe autorizados son las marinas, los clubes náuticos, el muelle de Los Pegasos y el muelle turístico de La Bodeguita. Los primeros tres pueden operar hasta las 5 p. m. (para embarcaciones pequeñas) y 6 p. m. (para embarcaciones grandes), pero el último sólo podrá operar entre las 7 a. m. y las 10:30 a. m. El número máximo de ciudadanos que podrán estar presentes al momento del embarque en aquellos sitios es de 50.

La navegación nocturna se permitirá en la bahía interna entre las 5 p. m. y las 10 p. m. No se permitirá intercambiar pasajeros en las zonas de fondeo y todas las estadísticas recopiladas deberán reportarse ante la Capitanía del Puerto de Cartagena. Además, el acceso a las playas seguirá siendo limitado y está expresamente prohibido desembarcar en la zona insular.

“Este plan piloto de reapertura del sector náutico se encuentra en su primera fase, la flexibilidad o levantar algunas restricciones dependerá del desarrollo de la pandemia en la ciudad y las disposiciones que para ello tome la Alcaldía Mayor y autoridades de salud. Sumado al buen comportamiento de los usuarios”, explica la Dimar en un comunicado (En contexto: La zona insular también se prepara para su reactivación).

Todas las embarcaciones que no cumplan con estos requisitos o no hayan consultado previamente a la capitanía para conseguir su aprobación serán consideradas ilegales. Sobre estos casos, la Dimar informa que “se ha logrado impedir el zarpe desde puntos no autorizados o la llegada de personas a la zona insular teniendo en cuenta las restricciones dispuestas por la Alcaldía”.