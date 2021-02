“Combatir la pandemia es, y ha sido, un trabajo en equipo”, afirma el doctor Carmelo Dueñas Castell, neumólogo e intensivista. Coordinar esfuerzos para tratar de atender a los pacientes hospitalizados por COVID-19 ha sido una ardua tarea. El comportamiento de los casos sigue siendo impredecible y, a pesar de la llegada de la vacuna, aún no hay certeza de cuánta inmunidad permanezca después de la aplicación.

Esa incertidumbre se extendió a la población general, al punto a que el miedo al contagio generó una serie de abusos hacia la comunidad médica durante los primeros meses de la cuarentena. “Durante ese tiempo, mucha gente desconoció el papel vital de aquellos que velan por la salud. En momentos de crisis, buscaron la causa de todos los males en quienes debemos enfrentar directamente el problema”, afirma el doctor Dueñas.

Igual de criticable es el comportamiento de muchos hospitales, clínicas, aseguradoras y Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (EPS) que se han retrasado en el pago del personal médico. En ocasiones, las demoras han llegado a ser de hasta seis meses.

“Hay organizaciones que no muestran el nivel de compromiso adecuado con la emergencia sanitaria y aducen motivos incomprensibles. Cuando no se le paga adecuadamente a los médicos se pone en riesgo la salud de la población. Si no hay talento humano, no hay atención, y es como si no hubiera medicamentos, ni equipos, ni instalaciones”, afirma Rafael Navarro España, médico cirujano.