Estudiar en el exterior es una aspiración de muchos jóvenes colombianos. De acuerdo con cifras de Migración Colombia, 435.950 estudiantes se fueron del país para completar su formación entre 2011 y 2016; entre enero y julio de 2019, otros 51.305 salieron con el mismo motivo. Estas cifras no incluyen a todos aquellos que estudian en línea con universidades de lugares como Estados Unidos, España o Argentina. (Puede leer: Claves para estudiar en el exterior).

La intención (u obligación, si estudian becados) de muchos de ellos es regresar a aplicar lo que aprendieron en el país: para ejercer, tienen que convalidar su título ante el Ministerio de Educación Nacional. Sea que hayan estudiado un pregrado o una especialización, es necesario demostrar ante el Estado que la universidad donde estudiaron sí es una institución avalada, que realmente completaron sus estudios y que la carrera estudiada de verdad existe.

Requisitos

La documentación incluye un formulario expedido por Mineducación, el documento de identidad, un diploma apostillado o legalizado por vía diplomática, la traducción de dicho diploma (cuando sea el caso), copia del título de pregrado (si la intención es convalidar un posgrado) y un documento que dé cuenta de la carga horaria, actividades investigativas o registros de servicios y procedimientos que el estudiante realizó durante su trayectoria. Puede consultar los documentos adicionales directamente en la página del Mineducación.

Hay tres criterios que el ministerio tiene en cuenta durante el proceso: 1) el título fue expedido por una institución acreditada y de alta calidad, reconocida como tal por un órgano oficial del país en cuestión; 2) es similar a otros títulos convalidados por el Mineducación en términos de intensidad horaria, carrera y universidad; o 3) se demuestra que el programa que expidió el diploma en cuestión tiene un equivalente adecuado en Colombia. Una vez terminado el proceso, la entidad debería darle respuesta dentro de 24 horas. (Le puede interesar: Procuraduría pide a Mineducación agilizar convalidación de títulos del exterior).

Hay títulos que el Mineducación no convalidará, ya sea porque no son válidos o porque no hay necesidad: los programas conjuntos entre Colombia y otros países, los grados honoríficos, las carreras estudiadas parcialmente en el país sin autorización, los llamados títulos propios o privados y los no oficiales. Si usted desea legalizar un título en una institución no acreditada, deberá seguir un procedimiento distinto. Lo mismo ocurre para las profesiones relacionadas con la contaduría, el derecho, la educación y la salud.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp