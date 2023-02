Claves para lograr que tu tesis de posgrados sea laureada

1. Esté atento a la guía de estilo: dependiendo de la carrera que tome o de la universidad a la que atienda, puede ser APA o MLA.

2. Asegúrese de que su bibliografía sea amplia, pertinente y esté bien citada: no es leer o citar por rellenar, es hacerlo para adquirir diferentes perspectivas, fortalecer sus argumentos, debatir posiciones contrarias y demás. Todo esto enriquecerá su trabajo.

3. Siempre esté atento a las recomendaciones y correcciones de su director de tesis: esto hará que el progreso de su trabajo sea mucho más rápido.

4. No dude en solicitar un cambio de tema o enfoque si ya no se siente satisfecho con el que estaba realizando: este tipo de cambios son más frecuentes de lo que usted quizás crea. No es nada placentero trabajar en una línea investigativa que ha resultado ser estéril o decepcionante en comparación con otros rumbos y a medida que se acumulan sus hallazgos. Hable con su director de tesis para pensar bien por dónde encaminaría la nueva tesis y si realmente podría ser un proyecto más fructífero y agradable.

5. Prepárase bien para la sustentación: el trabajo escrito no lo es todo. Presentar la tesis de manera clara y concisa y saber responder bien las preguntas y cuestionamientos del jurado es importante para conseguir una buena calificación final.