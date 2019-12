¿Mucha comida y alcohol? Evite los excesos en las fiestas decembrinas

Fiestas de fin de año en la oficina, integraciones con amigos del colegio y la universidad, cumpleaños, novenas, matrimonios, cena navideña, despedida del año viejo... en diciembre se disfruta al máximo con los amigos, colegas y familiares en eventos en los que abundan la comida y el alcohol, pero estos le pueden pasar factura en su peso o, peor aún, en su salud.

Para evitar lamentarse de lo disfrutado días después y mantener un estilo de vida saludable, la médica Katy Anaya, especialista en Medicina Integrativa y Estilo de Vida, ofrece a los lectores de El Universal cinco consejos para disfrutar sin remordimientos:

1. Manténgase en movimiento

De acuerdo con la doctora Anaya, la clave es no permitir que los compromiso sociales alteren los hábitos saludables, como ir al gimnasio. Si, por ejemplo, trasnocha y no puede madrugar a hacer su rutina de ejercicios, lo mejor es buscar otro momento del día para hacerla. “Es importante mantenerse en movimiento. Aunque no se pueda hacer la actividad habitual siempre se podrá caminar de un lugar a otro, en vez de usar el transporte público o el carro particular”, señala la especialista.

2. Adapte las recetas navideñas

Incluir ingredientes más saludables en las recetas navideñas podrá disminuir el impacto negativo de ciertos platos. Anaya indica que “freír los buñuelos en aceite de coco, ajonjolí o aguacate es mucho mejor que hacerlo en los aceites regulares, porque resisten altas temperaturas sin saturarse”.

3. Horneados en vez de frituras

Elegir hacer ciertas recetas horneadas en vez de fritas también contribuye a que el menú de las festividades sea más saludable. De acuerdo con la especialista, “hacer las recetas al vapor o en la freidora de aire es otra opción para que sean más sanas las recetas tradicionales de la época”.

4. Acompañe el alcohol con agua de coco

Anaya, quien es copropietaria del centro médico Respirar, señala que el agua de coco es una excelente opción para alternar con las bebidas alcohólicas. “El agua de coco evita la deshidratación e hipoglicemia (nivel bajo de azúcar) que provocan los síntomas asociados al guayabo”, anota.

Respetar el tiempo en el que el cuerpo asimila el alcohol (una copa cada media hora) también es importante para evitar saturar al organismo, especialmente al hígado.

5. Desintoxique su organismo

Si ya cometió el error de excederse, es importante que ayude al organismo a recuperarse. Si se excedió con la comida, al día siguiente consuma alimentos ligeros como caldos de vegetales, para que su cuerpo termine de procesar todo lo que consumió y elimine por sí solo las toxinas. Los tés de orégano y de manzanilla con hierbabuena ayudan a la función digestiva y a desinflamar, según lo indica la doctora Anaya.

El zumo de apio (colado) en ayunas y la infusión de jengibre y limón también mejoran las molestias digestivas. La leche dorada es un aliado para combatir los síntomas del guayabo. La puede comprar lista para consumir o prepararla en casa con cúrcuma, una cucharadita de pimienta negra y una de canela, mezcladas con leche vegetal, que puede ser de soya o de almendras.

“La cúrcuma es el antiinflamatorio natural más potente y la pimienta negra potencia su efecto”, destaca Anaya.

Las terapias intravenosas de vitaminas y glutatión (conocido como el antioxidante maestro) facilitan la desintoxicación del organismo provocada por los excesos de comida, estrés y alcohol, logrando regular la actividad del metabolismo.