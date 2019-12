Estafas y fraudes en las compras online: no se deje envolver en la red

Internet está inundado de anuncios publicitarios asociados a las búsquedas recientes de los usuarios y a información identificada a partir del contenido que estos consumen en la red, por lo que es inevitable dar clic a estos avisos que ofrecen artículos novedosos y llamativos a precios increíbles.

El 80 % de los internautas en el país consulta o compara en línea las características y precios de los productos que desea adquirir, de acuerdo con el Estudio de Consumo del Comercio Electrónico en Colombia realizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y Renata, a través del Observatorio eCommerce.

Según el estudio, 19 % de los colombianos encuestados compra y paga en línea y el 17 % hacen el pedido por internet pero lo paga a contra entrega.

Es una realidad: el comercio en línea ofrece un catálogo infinito a los compradores, buenos precios, los acerca a marcas extranjeras y les ahorra el tiempo que emplearían yendo de un almacén a otro, en filas para pagar o en el tráfico durante temporadas altas, como la de fin de año.

Tanto es el éxito de las compras en línea que han desplazado a las tiendas físicas, llevando a las grandes cadenas a implementar ofertas durante casi todo el año para retener a los compradores. Algunas marcas han desaparecido a causa del comercio electrónico o han desplazado su actividad a la web.

Por ejemplo, en Estados Unidos el comercio electrónico cuadruplica en crecimiento a las ventas minoristas en físico, según una publicación de la compañía estadounidense Baynote, dedicada a la investigación sobre software.

Pero no todo es color rosa para los clientes del comercio en línea, pues, de no tener cuidado, podrían ser víctimas de fraude y estafa con productos que no llegan o que no son como se promocionan, o, lo más grave, podrían dejar su información bancaria en manos de ciberdelincuentes.

Ante estos posibles riesgos, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, advierte lo siguiente a los compradores en línea:

- Utilizar un canal wifi o conexión a internet segura

“Para realizar compras u operaciones donde se transfiera información personal, es recomendable usar una red privada”, indica el Mintic y aconseja evitar comprar con redes públicas de centro comerciales o tiendas.

- Corroborar los datos de la empresa

El nombre o razón social, la dirección, el teléfono, el NIT y datos de contacto deben aparecer en la tienda online.

- Comprar en sitios web reconocidos

Es preferible escoger páginas web que tengan buena reputación, como aquellas de grandes marcas o reconocidas dentro del comercio electrónico. El Mintic señala que “se debe comprobar que la URL del sitio coincida con la web donde se está navegando y, cuando se vaya a realizar el pago, corroborar que la dirección en la barra del navegador siempre empiece con el siguiente texto: https://[resto de la dirección de pago]”.

- Leer la política de privacidad y de devoluciones

Es esencial conocer las condiciones de la tienda electrónica. Detalles como el tiempo de llegada del pedido o casos en los que admite devoluciones o reembolsos le evitarán inconvenientes si no queda satisfecho con el producto.

- Evitar los enlaces de correos y anuncios con ofertas y grandes descuentos

Se recomienda digitar la página web de la tienda, pues los ciberdelincuentes suelen utilizar enlaces falsos para estafar a sus víctimas.

- Revisar los movimientos de las tarjetas de crédito

Después de hacer las compras, corrobore su estado de cuenta y verifique que todos los cargos coincidan.