Panderetas y villancicos hacen que, en los hogares colombianos, la magia de la Navidad se extienda por nueve noches, desde el 16 hasta el 24 de diciembre. Sin embargo, para prevenir el contagio de COVID-19, en 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social sugirió aprovechar las herramientas tecnológicas para vivir la tradicional celebración. “Crear dinámicas virtuales, juegos, y hacer de las novenas un espacio para encontrarnos como familia - de manera remota - protegiendo a quienes queremos”.

Un año después, las fechas de las novenas de aguinaldos están de regreso. Y aunque la cartera de salud no ha emitido recomendaciones oficiales sobre su celebración, es importante tener en cuenta que el coronavirus no se ha ido, aún sigue entre nosotros y es nuestro deber prevenir el contagio. Le puede interesar: Navidad en medio del COVID: no hay que descuidar las medidas de protección.

Ana Margarita Sánchez, coordinadora del Plan Nacional de Vacunación en Cartagena, compartió algunas recomendaciones para celebrar las novenas sin exponer a sus participantes a la COVID-19.

Lugares abiertos y ventilados

“Si vamos a recibir invitados en nuestras casas, durante estas festividades decembrinas, recordemos el uso constante de tapabocas, el lavado de manos de manera correcta al ingresar y también hacerlo de manera frecuente durante la estancia”, dijo Sánchez.

Recomendó además, “mantener una distancia entre persona y persona, preferir los espacios al aire libre” (terrazas, jardines, patios etc.). Y “si definitivamente se realizarán la novenas de aguinaldos en lugares cerrados, procurar abrir ventanas y puertas para una correcta ventilación”.