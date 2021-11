“Estudia algo de verdad”, “debes ser un verdadero profesional”, “te vas a morir de hambre”, son algunos de los comentarios que todavía hoy reciben, de familiares y amigos, muchos de los jóvenes que manifiestan su interés por dedicarse a la música.

Lo anterior es porque en el imaginario colectivo, esta profesión no es seria, se asocia con sustancias psicoactivas y las oportunidades de tener éxito son limitadas. ¿Es cierto lo anterior? Dos músicos locales y uno extranjero comparten sus experiencias.

Gerardo Varela Acuña, cantautor cartagenero

En sus 32 años de experiencia profesional, se destacan las colaboraciones en producciones musicales de artistas como Joe Arroyo, Petrona Martínez, Fruko y sus Tesos y Diomedes Díaz. Este músico cartagenero asegura que desde que comenzó su carrera artística, la música ha sido su fuente principal de ingresos, pero para que esto sea posible son necesarias varias condiciones, entre ellas, que el entorno ofrezca oportunidades.

“Vivir de la música es factible pero no en Cartagena, porque en esta ciudad no se aprecian ni se valoran a los artistas. He salido adelante, eduqué a mis hijos, construí mi casa y compré mis bienes y todo lo que he querido gracias a la música porque me he movido a ciudades como Medellín, que es una buena plaza y Bogotá, además de viajar a destinos internacionales como México, donde se generan muy buenos recursos”, dice Varela. Le puede interesar: ¡No les ha tocado fácil! La historia de vida de algunos artistas locales.

Otro factor que anota como imprescindible para una carrera musical exitosa es mantenerse alejado del alcohol y las drogas: “Vivir de la música también es posible si no se tiene ninguna adicción. Nunca he fumado ni cigarillos. He visto cómo las adicciones han dañado la vida de muchos compañeros, aunque no es un tema exclusivo de la música y se ve en cualquier profesión”.

Varela afirma que la clave, en su experiencia, ha sido invertir en las épocas en las que abunda el dinero para sostenerse en los períodos en los que escasea. “Se trata de tener una visión empresarial”.

Agrega que durante la pandemia, pese a la prohibición de los eventos masivos, tuvo mucho trabajo a través de su estudio de música. “Hice una producción de música andina para Chile produje para México, Puerto Rico y España. También grabé decenas comerciales para documentales. Siempre estoy en movimiento y eso lo que me ha llevado a tener una vida tranquila”.