Disciplina, creatividad y constancia son algunas de las características que la mayoría percibimos en quienes se dedican al ámbito musical. Pero la música es mucho más generosa de lo que se ve a simple vista y dota de cualidades excepcionales no solo a los intérpretes profesionales, también a los amateur, aunque no tenga un talento sobresaliente. De hecho, suele estar indicada para entrenar el cerebro y tratar ciertos padecimientos mentales. En 7 puntos le explicamos los efectos positivos de la música en la función cerebral.

5. Aprender a interpretar música no solo beneficia a los niños, a cualquier edad favorece la conexiones cerebrales, aumenta la materia gris (encargada de procesar la información), contribuye a prevenir enfermedades como el Alzheimer y a retrasar el aumento del tiempo de reacción, que deviene con la edad.

6. Como beneficio inmediato, tocar un instrumento, cantar o simplemente escuchar música ayuda a liberar dopamina, un neurotransmisor asociado al placer, que ayuda a alcanzar un buen estado de ánimo y permite realizar otras actividades de la vida cotidiana con mejor disposición, aunque no sean de nuestro agrado.

7. Aunque hay múltiples aplicaciones móviles que prometen entrenar el cerebro, no hay ninguna evidencia científica que respalde que este tipo de juegos o acertijos mejoran la función cerebral, mientras que está comprobado que aprender a interpretar un instrumento fortalece la memoria a largo plazo y la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad del cerebro de regenerarse anatómica y funcionalmente.

*Fuentes: Universidad del Istmo/ Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry/ Revista Inc.

