‘She is Global Forum’: las oportunidades para la mujeres latinoamericanas

Iniciativas exitosas, historias de vida y tendencias globales relacionadas con el liderazgo y el empoderamiento femenino, para promover cambios a favor de las mujeres latinoamericanas, fue gran parte de lo que se abordó en el evento ‘She is Global Forum’, que se realizó en días pasados en Cartagena.

Este año se realizó la quinta edición del foro, organizado por la Fundación She Is, bajo el lema ‘Mujeres del futuro’, una mirada a cómo la educación, la tecnología, la innovación y el emprendimiento abren caminos alrededor del mundo, para que las mujeres se conviertan en lideresas de sus comunidades. Participaron emprendedores, académicos, miembros de entidades y organizaciones a nivel nacional e internacional. Le puede interesar: Las mujeres no deberían ser solo una cuota en las compañías.