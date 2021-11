“Una mujer que afronta o experimenta esta situación desea ser escuchada y comprendida, por lo que no se recomiendan los señalamientos ni las etiquetas que al final revictimizan a la víctima y la hacen sentir culpable”, explica esta profesional, enfatizando que “es importante entender que la violencia psicológica constituye la forma básica con la que el agresor establece control sobre su víctima, causándole sentimientos de inseguridad, minusvalía y dependencia, el cual es manifestado a través de insultos, gritos y amenazas, entre otros”. Le puede interesar: Pareja tóxica, crimen probable.

“Mujer es golpeada por su marido después de salir sin permiso a una fiesta”, “Hombre quema a su esposa por no calentar la comida”, son algunos de los titulares que dan cuenta de la violencia a la que están sometidas las mujeres en una sociedad acostumbrada a ser testigo silencioso del abuso.

Señales del abuso

Benavides Méndez agrega que una mujer víctima de maltrato “presenta pérdida de su identidad, así como una pobre autonomía y dificultad en la toma de decisiones. Hay una ausencia de sentido crítico y una búsqueda contante por encontrar respuestas o explicaciones justificadas a dicho maltrato”, subraya.

Aunque el abuso no llegue a manifestarse con golpes, no se debe subestimar el daño emocional que los insultos y las amenazas causan en una víctima. De acuerdo con la psicóloga clínica, "no son menores las secuelas cuando el abuso es emocional o psicológico, ni se puede minimizar el impacto y significado que tuvo para quien lo sufrió. Si bien es más evidente el maltrato físico por sus señales, el maltrato psicológico puede desencadenar fuertes alteraciones en el estado de ánimo".

La víctima no es la culpable

El llamado de la psicóloga clínica a las mujeres víctimas de violencia física o psicológica es a que “expresen lo que sienten y busquen la red de apoyo institucional, que les brindará herramientas para superar las consecuencias que se derivan del elemento negativo”.

“A través de un buen acompañamiento terapéutico, en el que se emplean técnicas para la reestructuración de los pensamientos distorsionados, que son frecuentes en las mujeres víctimas de maltrato como ‘nadie me quiere’, ‘soy culpable de mis errores’, ‘me lo merezco’, ‘lo hace porque quiere lo mejor para mi’ (entre otros), es posible disminuir o mitigar los efectos emocionales que se derivan de dicho maltrato”, finaliza la doctora.

