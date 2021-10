Cuando el brote de COVID-19 se convirtió en pandemia, los negocios del mundo se vieron obligados a cesar sus operaciones durante meses. Las consecuencias comerciales no se hicieron esperar: recesión, despidos masivos y un desfase completo en el funcionamiento del comercio internacional. Esto último es la llamada “crisis de la cadena de suministros”, un fenómeno cuyas consecuencias todavía se sienten y que, según los pronósticos de CEO y analistas, duraría hasta el 2023.

Panorama general

El comercio mundial pasa por un “cuello de botella”, que se originó por los cierres de fábricas y puertos estratégicos, debido al comportamiento del virus en ciertos países como China, Japón, Corea del Sur e India, donde se manufactura el 42,3 % de los productos que se distribuyen en el mundo, según datos del 2019 de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.

Ese es el primer factor: fábricas cerradas equivale a menos unidades para distribuir y más dificultades para cubrir la demanda, especialmente cuando no hay una producción local que la supla. A esto hay que sumarle cancelaciones en los pedidos, los acaparamientos masivos en algunos sectores y el siguiente factor decisivo: las unidades se quedaron acumuladas en el puerto de origen y no se transportaron hasta que llegó la reactivación, con el inconveniente de que no había ni más barcos, ni más contenedores, ni medios de transporte más grandes para agilizar las entregas pendientes y recuperar el tiempo perdido. El comercio mundial está retrasado y no tiene cómo acelerar la marcha.