Aunque no están reguladas en el país, es un secreto a voces que siguen funcionando las plataformas que ofrecen vehículos particulares para el transporte de pasajeros y también es sabido que, a causa de la crisis económica, muchos ciudadanos han optado por comprar carros para dedicarse a esta actividad. Sin embargo, debe tener en cuenta que el seguro todo riesgo estándar no incluye la póliza de responsabilidad extracontractual, que es requisito para el transporte público pues protege a terceros (los pasajeros) en caso de accidentes que provoquen incapacidad o muerte.

¿Reemplaza al SOAT?

No. El SOAT es obligatorio y cubre esencialmente la atención médica de los conductores, pasajeros y quienes resulten afectados en accidentes de tránsito. Por ello su alcance es limitado y se recomienda contratar un seguro todo riesgo, que, aunque no es obligatorio (es decir, la autoridad de tránsito no lo exigirá entre sus documentos ni podrán multarlo en caso de no tenerlo), complementa la protección al conducir, actividad que es considerada como peligrosa en la ley colombiana. Puede leer: El SOAT bajará 0,98% en todas sus categorías para 2021.

Peritaje para carros usados

Si va a contratar la póliza todo riesgo para su carro usado, la aseguradora realizará un peritaje con entidades certificadas a fin de determinar si el vehículo es “asegurable”. En esa revisión se inspecciona el estado de todos los sistemas del automotor, especialmente la carrocería y el chasis; si tiene desperfectos preexistentes que por supuesto no cubriría la póliza y se determina el valor comercial, que será la base para liquidar a algunas de las compensaciones, por ejemplo, en caso de robo. Las entidades evitan asegurar carros con más de 15 años y algunas tienen planes especiales para estos con coberturas limitadas.

