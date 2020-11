¿A quién no le cambió la vida la llegada del coronavirus a la ciudad? A mediados de marzo cuando fue detectado el primer caso en nuestro Corralito de Piedra, la forma de ver el mundo cambió para todos los cartageneros, que desde hace varios meses han procurado seguir con las medidas impuestas por los gobiernos nacionales y locales, para mitigar la propagación del virus.

Una de las primeras prohibiciones, que se ha mantenido hasta estos días, es la realización de eventos masivos, como conciertos y festivales, lo que también abarca las celebraciones tradicionales como las Fiestas de Independencia, por lo que la agenda festiva acostumbrada no se realizará.

Sin embargo, La Heroica no puede dejar pasar esta fecha tan importante, no solo para propios sino para todo el país, dado que la nuestra fue la primera declaratoria de independencia absoluta de la corona española en la Nueva Granada. Cartagena conmemora 209 años de su libertad y el COVID no es impedimento para exaltar este día. Es por esto que Una Periodista en Fiestas le entrega las siguientes recomendaciones: