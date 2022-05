1. Término Medio - 1.6 millones de recomendaciones

Este es el libro número 1 de la saga “InfoNews” de la escritora Darlis Stefany con más de 18 millones de lecturas.

La protagonista de la historia, Adelaide Parson, se define a sí misma como una mujer en el término medio: en el aspecto físico, en la suerte, en virtudes y término medio en defectos. Así que el término medio es una expresión perfecta para definir su vida.

“Todo lo que Adelaide considera medianamente normal cambia con su nuevo trabajo que trae como consecuencia su presencia constante en InfoNews. Verse rodeada de estrellas y conocer a Jocker Hans. ¿Jocker Hans? Si, él se encuentra justo en medio de las palabras ‘caliente’ e ‘inteligente’ algo que las hormonas, cuerpo y mente de Adelaide parecen apreciar; siendo esta la razón por la que a través de conversaciones, sonrisas, temas internacionales, intercambio de libros y muchos conflictos con lo que ella llama ‘el cerdo’ la vida de Adelaide se torna más interesante. (Le podría interesar: 5 historias recomendadas por Wattpad para leer).

2. Tardes de Otoño - 1.5 millones de recomendaciones

Esta novela de Joana Marcús, con más de 17 millones de lecturas, presenta la historia de Mara.

“¿Qué es lo peor que pudo pasarle a la pobre Mara después de reencontrarse con el que fue el amor de su infancia ocho años después de la última vez que lo vio? Oh si. Que siguiera sintiendo cosas por él... y se negara a asumirlo por ser una testaruda. Suerte que Aiden era todavía más testarudo que ella”.

3. Contradicciones - 1.3 millones de recomendaciones

Otra historia de Darlis Stefany con más de 14 millones de lecturas y que es la número 1 de su saga “El Negocio”.

“Dakota Monroe no es una chica mala, no es una nerd, no es la chismosa, no es la zorra y no es la maliciosa. Entonces ¿Quién es Dakota? Respuesta fácil. Dakota es la chica universitaria buscando solución al problema en el que se ha metido su hermana mayor ¡Y vaya lío! Es un lío tan grande que debe recurrir a quien las chicas arrojan bragas, a quien todos estrechan la mano, él que parece todo saberlo y a quien a veces quisiera golpear: Jagger Castleraigh”.

4. Los Hijos de la Élite - 1.1 millones de recomendaciones

Con más de 14 millones de lecturas, la número 1 de la saga “Bloody#1”, esta historia de Gabriela Melo ya se encuentra en proceso para sacar al mercado su versión física.

“Caras lindas, sonrisas perfectas, cuentas bancarias desbordantes, mentiras y oscuros secretos son lo único que rodean a los Hijos de la Élite en la ciudad de Hiverdele”.

5. Asfixia - 1.1 millones de recomendaciones

Esta historia de Alex Mírez, con más de 13 millones de lecturas, fue la ganadora de los Wattys 2015 y ya cuenta con dos ediciones impresas de Nova Casa Editorial.

“El primero de septiembre de 2019, sucedió. Parecía un día normal hasta que las personas comenzaron a asfixiarse de forma tortuosa e inexplicable. Poco a poco, el mundo se sumió en un frío y pasmoso silencio. El planeta entero se apagó. Y lo único que quedó fue el horroroso panorama de millones de cadáveres, los recuerdos de la vida humana... Ahí empezó todo”.

Fuente: https://www.wattpad.com/list/932480207-por-leer-2022