No te rindas

La vida universitaria está llena de retos y en ocasiones, debido a la sobrecarga de trabajo, el panorama laboral, malos consejos y la indecisión, podemos encontrarnos frente a la idea de renunciar.

Según un estudio hecho por el Banco Mundial en 2017, acerca de la situación universitaria en Latinoamérica, se descubrió que el 37% de las personas que accedía a la educación superior en Colombia terminaba por desertar, y a pesar de los esfuerzos que se están realizando, la preocupante cifra aumentó a 47% en 2018, según indicó Alfonso López, presidente (e) de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun).

Con el fin de solucionar esta problemática, la revista Dinero enumeró algunas políticas que podrían ayudar, entre las cuales encontramos:

1. Diseñar mejores sistemas de financiamiento que incentiven la obtención de buenos resultados por parte de instituciones y estudiantes.

2. Eliminar obstáculos financieros al acceso a la educación superior a través de instrumentos como becas y préstamos estudiantiles.

3. Generar y divulgar información sobre el desempeño de instituciones y programas para que los alumnos puedan tomar decisiones fundamentadas.

4. Ayudar a los alumnos a insertarse en el mercado laboral.

5. Mejorar la supervisión y normativa para asegurarse que las instituciones rindan cuenta de sus servicios.

Por otro lado, a nivel individual cada estudiante puede evitar la deserción mientras tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

1 Estar seguro de la carrera universitaria que está por cursar: A menudo escuchamos casos de personas que estudian lo que su familia les exige, o acceden a una carrera universitaria sin tener conocimientos sobre la misma, lo que a futuro puede convertirse en motivo para desertar. Es importante informarse, sobretodo consultando a personas que ya hayan estudiado la carrera que deseas, y comparando los planes de estudio que ofrecen distintas universidades para un mismo pregrado.

2 Mantenerte motivado: Aunque la responsabilidad de este punto también recae sobre el sistema educativo, al estar seguro de que escogiste una carrera universitaria que te gusta, no hay nadie mejor que tú para recordarte cuanto quieres obtener ese título, y una vez finalizado el proceso puedas decir que valió la pena.

3 Confía en tus capacidades: Intenta no dudar de ti, si no entiendes un tema o no obtienes las notas esperadas, no te preocupes, la universidad es un espacio para equivocarse, sigue esforzándote en aprender y pide ayuda a profesores o compañeros cuando lo necesites.

4 Escucha consejos pero no sigas todos: Por último, te recomendamos escuchar los consejos de personas que ya han transitado el mismo camino que tú te encuentras recorriendo, pero en este punto tu discernimiento jugará un papel importante, reflexiona ante cada consejo recibido y opta por descartar los que no construyen o no aportan positivamente en tu proceso.