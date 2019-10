No esperes por la experiencia

Te recomendamos que no solo busques experiencia dentro de grandes empresas, hay un gran número de emprendedores que necesitan ayuda, y tú podrías contribuir al inicio de algo sorprendente.

Uno de los grandes obstáculos que enfrentan los recién egresados es la falta de experiencia laboral, por lo general solo cuentan con sus prácticas profesionales, y esto, aunque injusto, es una de las razones por las cuales pueden quedar descartados dentro de un proceso de selección.

Si aún no has terminado tus estudios universitarios será mejor que comiences a labrar tu camino y vayas directo por la experiencia.

Aunque no lo creas muchas organizaciones te permitirán ingresar en calidad de voluntario, eso sí, es probable que solo recibas un subsidio de transporte como compensación monetaria, pero todo el conocimiento que obtendrás no tiene precio.

Ser voluntario te ayudará a encontrar el campo al que en verdad te quieres dedicar cuando termines tu carrera universitaria, te hará más maduro y te enseñará mucho sobre el panorama laboral actual.

Por otro lado, siempre recuerda ser responsable, aunque seas voluntario asiste puntual, cumple con los deberes que te asignen y contribuye a un ambiente laboral ameno. Sin embargo, no permitas la explotación, es posible que en algunas empresas quieran cargarte de responsabilidades, entonces deberás prender a decir no. Lo más probable es que cuentes con un horario flexible, así que no descuides tus clases por quedarte trabajando más de la cuenta, tu meta principal debe ser terminar tus estudios.

Durante el tiempo que permanezcas laborando como voluntario, esfuérzate por hacer un trabajo impecable, de esta forma llamarás la atención de tus compañeros y superiores, lo cual será tu carta de recomendación en un futuro, ya que necesitarás referencias cuando termines la carrera y apliques a una vacante laboral