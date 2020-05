“Los estudiantes deben aprender a no quedarse callados”

A los padres de familia

•Generar espacios de conversación sobre lo que ocurre y sobre cómo desde el seno familiar, se pueden mitigar las cargas generadas por los momentos de tensión.

•Desarrollar en casa, espacios de esparcimiento, en los que se distrae y concentra la atención en actividades que provoquen diversión.

A los estudiantes

•Compartir puntos de vista con la familia, pero también con el grupo de pares.

•Expresar las preocupaciones sobre los aspectos académicos a la familia y maestros

•Establecer chats con los amigos y compañeros de clase, no solo para abordar temas académicos, sino otros temas de especial interés.

•Crear horarios para descansar, dormir, desconectarse de las noticias mal infundadas

•Hacer actividad física, para lograr y mantener el equilibrio fisiológico del cuerpo.

•Buscar ayuda profesional, en el momento, en que sienta dificultad para manejar cambios emocionales, como tristeza, miedo, rabia, entre otras.