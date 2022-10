Gamers, descubran los cambios de Twitch

Lanzada en 2012 como una plataforma enfocada en la transmisión de sesiones de eventos deportivos digitales, con origen en Justin.tv, creada por Justin Kan y Emmet Shear para hacer transmisiones en vivo de sesiones de videojuegos, Twitch ha ganado recientemente bastante popularidad por ser el lugar favorito de encuentro de estrellas deportivas y reconocidos influencers, que además de compartir en vivo sesiones de entretenimiento en línea, se ha convertido en un espacio de diálogo abierto con los fanáticos.

Además de ser reconocida como la plataforma favorita de grandes figuras del gaming, actualmente es un importante trampolín para los creadores de contenido, no solo en temas relacionados con los videojuegos, sino también en espacios como la música, belleza, estilo de vida y video DIY.

A pesar de su fortalecimiento, que la ha puesto junto a YouTube como la herramienta favorita de los streamers, las condiciones planteadas inicialmente por Twitch han ido cambiando paulatinamente a medida que se ha hecho más popular, lo que ha hecho que varios de sus más emblemáticos representantes comiencen a ver hacia nuevos espacios.

A comienzos de 2022 ya se habían anunciado cambios en torno al porcentaje que los streamers reciben por concepto de suscripción, y recientemente, por medio de un comunicado de su presidente, Dan Clancy, Twitch dio a conocer nuevos cambios en las condiciones de los contratos que la empresa tiene con los streamers.

Mientras muchos streamers han elegido Twitch sobre YouTube, especialmente para evitar contenidos publicitarios en sus transmisiones, las nuevas actualizaciones no generar expectativas positivas en torno al manejo de esta pauta comercial ya que deja la puerta abierta a esta práctica, concretamente a través de un plan de incentivos para que los creadores de contenido incluyan publicidad en las transmisiones para compensar la reducción por concepto de suscripciones. (Lee también: AudioLM: ¿conoces este nuevo sistema de Google?).

Clancy resaltó: “Este cambio no afectará a los ingresos que obtienen actualmente el 90 % de los streamers que tienen acuerdos estándar con condiciones de suscripción premium. Para los que se vean afectados, queremos asegurarnos de que la repercusión sea mínima, no solo dándoles tiempo suficiente antes de que el acuerdo entre en vigor, sino ofreciéndoles también una forma alternativa de obtener ingresos. Nuestro reciente aumento de la comisión por anuncios al 55 %, incluido en el programa de incentivos de anuncios, es una forma estupenda de que estos grandes streamers obtengan la mayor parte, si no la totalidad, de esos ingresos”.

En medio de esta polémica, la compañía sigue adelante y señaló que los cambios empezarán a regir a partir del 1 de junio de 2023, cuando cualquier streamer que gane más de US$100.000 dejaría de recibir el 70 % de las ganancias para obtener el 50 %, a cambio de liberarlos de la exclusividad a la que ahora están obligados.