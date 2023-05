El “BOOM” de las universidades virtuales en Colombia

Además de lo anterior, es de notar que hay otras señales de que la industria mundial no ha sido ajena a estos cambios. Una encuesta llevada a cabo por la plataforma educativa FutureLearns mostró que la actitud de los gerentes hacia los diplomas en línea estaba cambiando: un 75 % de los más de mil encuestados mostró una actitud positiva ante la posibilidad de contratar una persona con un grado obtenido virtualmente.

Sin embargo, hubo quienes no volvieron a la presencialidad... porque sus estudios se habrían quedado en el ámbito virtual con o sin pandemia; se trata de los estudiantes, profesores y personal administrativo de las universidades en línea.

VENTAJAS

El principal atractivo de los programas virtuales es su mayor accesibilidad: cualquier interesado con una conexión a internet estable puede inscribirse a ellos y conseguir un título que nada tiene que envidiarle a uno conseguido mediante lecciones presenciales (por supuesto, no todas las carreras se prestan para esta modalidad). Hoy día, cualquiera puede cursar carreras, diplomados, maestrías y hasta doctorados con universidades extranjeras sin salir de su país. Para los estudiantes, esto representa un ahorro de costos en traslados e incluso en materiales (puesto que la mayoría de ellos están colgados en las plataformas). Para los administrativos, entretanto, representa un gran ahorro en costos operacionales, pues la planta física se reduce, esencialmente, a los servidores y los sitios donde estos se encuentran ubicados. (Vea además: ChatGPT ¿Amigo o rival?)

DESVENTAJAS

A pesar de todo, los inconvenientes que han acompañado a la educación virtual permanecen: algunos lugares están menos prestos a contratar graduandos con títulos en línea, la experiencia educativa está completamente sujeta al buen funcionamiento de las redes inalámbricas y la energía eléctrica, no todos los estudiantes se desempeñan bien en un ambiente donde tienen compañeros y maestros con los que interactúan directamente y no todos los profesores están bien capacitados para impartir clases de manera efectiva en esta modalidad. La educación virtual sigue siendo una posibilidad relativamente joven y hasta ahora no había tomado una prominencia real. Solo el tiempo dirá si estudiantes, maestros y administrativos son capaces de aprovechar el impulso que la pandemia le ha dado para seguir perfeccionándola.