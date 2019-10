El arte de relacionarse bien

En la universidad crecerás tanto académica como personalmente, en especial por la cantidad de gente tan diversa con la que te relacionarás durante tu proceso formativo.

Trabajos en grupos, tertulias en los pasillos y una que otra salida por diversión, serán los espacios en donde conocerás nuevas personas, y relacionarte bien con ellas será fundamental si quieres tener una buena vida universitaria.

Mostrar una actitud negativa frente a tus compañeros hará que los alejes, lo recomendado es ser empático y tolerante, de esta forma aunque no te hagas amigo de todos, podrás contribuir a un ambiente sano dentro de la institución.

Las buenas relaciones evitan discusiones sin sentido, rencores y problemas en general, mientras que fomentan el trabajo colaborativo. Sin embargo, en muchas ocasiones hay actitudes que nos desagradan o molestan, y no por mantener la armonía debemos tolerarlas, si una situación no te resulta del todo agradable será mejor que lo converses, el diálogo se constituye como la herramienta principal para afrontar los problemas. Pero si una persona se muestra reacia al dialogo lo mejor será que no gastes tu energía, retirarte de una discusión no te hará débil.

Por otro lado, aunque muchas personas afirman que la universidad no es un lugar para hacer amigos, porque te estás formando junto a tu futura competencia, no está mal crear vínculos con tus compañeros, después de todo más que competencia serán tus colegas, tus futuros contactos o cartas de recomendación en algún empleo, por lo que la manera como te relaciones con ellos es determinante.

Ayuda a todos los compañeros que puedas mientras esté a tu alcance, recuerda mantenerte abierto a las diferentes opiniones y disfruta al máximo tu paso por la universidad.