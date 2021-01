Arranca un nuevo año y con él un nuevo inicio de actividades académicas para niños, jóvenes y adultos que se encuentran adelantando sus respectivos procesos de aprendizaje.

En este comienzo del periodo escolar nuevamente nos enfrentamos a la necesidad de alternar las clases físicas o presenciales con los espacios de virtualidad a los cuales accedemos por medio de nuestros computadores o teléfonos móviles desde la seguridad de nuestras casas. La presencia amenazante del COVID-19 nos obliga a aplazar, al menos por unos meses más, el anhelado regreso permanente a las aulas físicas, por lo cual debemos seguir afianzando mucho más las estrategias y metodologías para enseñar y aprender de manera remota.

A continuación recogemos las herramientas indispensables para que estudiar desde su casa sea una experiencia productiva y a la cual se le pueda sacar mucho provecho.

Herramientas tecnológicas

Internet: sabemos que éste, el recurso tecnológico más importante para poder recibir clases desde casa, no siempre se presenta de la mejor manera y con las capacidades técnicas ideales, pero es bueno asegurarse de recibir el mayor número posible de megas (al menos 10 serían ideales) para así poder obtener eficazmente el material de estudio y compartir las tareas de manera veloz y sin que se esté cortando frecuentemente la comunicación, especialmente cuando se deben utilizar las plataformas que permiten reuniones virtuales.

Muchas familias han tenido que sufrir por no contar con una buena conexión e incluso han tenido que valerse de los datos de sus teléfonos celulares para intentar cumplir con los deberes de las distintas asignaturas, pero muchas veces la capacidad y alcance de éstos se quedan cortos para satisfacer las necesidades de los estudiantes.

Computador Vs Celular: si bien actualmente los teléfonos móviles cuentan con prácticamente todas las funciones con las que cuenta un computador, o incluso han ido más allá, a la hora de recibir clases desde casa, tanto el tamaño del monitor, como la presencia de un teclado físico, son de gran ayuda para los estudiantes, y definitivamente aportan para que el trabajo sea más cómodo y fluido.

Recuerde que no necesita ni el computador más moderno ni el más costoso. Puede consultar con expertos por el equipo que más le sirve de acuerdo a su programa de estudio, ya que cada uno tiene exigencias técnicas diferentes. Entre las recomendaciones que hacen los especialistas se destaca que para que un ordenador cumpla con los retos de estudiar en casa debe contar al menos con una memoria de 256Gb, un procesador Intel Core I3 y una memoria RAM de mínimo 8Gb.

Aunque otro tipo de ordenador le pueda servir y, a pesar de que algunas personas estén recibiendo sus clases por medio de sus teléfonos o tabletas, esto último no es lo más recomendado y en la medida de las posibilidades es primordial contar con el equipo indicado para que durante las clases solo se tenga que concentrar en los contenidos y no en la angustia que produce una mala señal o un equipo ralentizado incapaz de recibir actualizaciones del sistema.

Comodidad y tranquilidad

Procure elegir un lugar de la casa que cuente con buena iluminación, ventilación y que no se encuentre en el centro social del hogar para evitar posibles distracciones o apariciones indeseadas en alguna video clase.

Busque siempre una silla cómoda y una mesa o escritorio que le permitan sentarse bien y no asumir posturas que luego su cuerpo y su salud le cobrarán. Aunque puede ser muy tentador, tenga fuerza de voluntad para no recibir las clases acostado o de una manera en que el computador, así sea un laptop, no esté apoyado en una base sólida; esto no solo afecta su capacidad cognitiva, sino que además genera problemas físicos y posibles daños o mal funcionamiento de los equipos.

Recuerde compartir su horario de clases con los demás miembros de la casa para que todos estén al tanto de la situación y se genere un ambiente de respeto y orden. Aunque su hogar no sea un salón de clases oficial y por ahora deba usarlo como un espacio académico improvisado para prevenir contagios de COVID, el buen uso que se le dé en esta coyuntura ayudará a que más pronto que tarde la virtualidad pueda mezclarse con la presencialidad y generar entornos educativos que se puedan aprovechar de mejor manera por los estudiantes y maestros.