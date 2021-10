Más de uno se entristece en el colegio por no tener “cabeza para las matemáticas”; pocas cosas son tan eficaces para lograr que un estudiante se sienta incompetente como decirle que no alcanzará ningún logro en la vida si no aprende todo lo que viene después de las cuatro operaciones básicas. Por un lado, es verdad que ciertas cosas le servirán a cualquiera, como las reglas de tres y el álgebra elemental; por el otro, las matemáticas tienen tanto peso en nuestra cultura y en nuestro sistema educativo que muchos otros tipos de conocimiento, igual de importantes, se quedaron rezagados en los currículos de los colegios.

El problema tiene dos aristas: primero, las materias que no están relacionadas directamente con el pensamiento numérico se dejan a un lado y dos, las matemáticas se enfrascan tanto en los números que muchos estudiantes no aprenden las ramas y aplicaciones más prácticas de ese saber.

Los jóvenes que luego irán a estudiar antropología, sociología, psicología, historia y demás salen de la escuela sin tener una fundamentación en áreas más afines con sus intereses y aptitudes, que incluso son indispensables para la vida adulta en cualquier escenario, como las habilidades de comunicación escrita y verbal o la educación financiera básica. En su lugar, recibieron la misma preparación que los ingenieros en sus primeros semestres: interminables lecciones de trigonometría y cálculo. Puede leer: Desmitificar las matemáticas, una tarea pendiente.

Otra perspectiva

Quizás fue para contrarrestar un poco la situación descrita arriba, el psicólogo Howard Gardner introdujo en 1983 la ‘Teoría de las inteligencias múltiples’, la cual se oponía al modelo dominante en psicología, el del Factor G, que asocia la “inteligencia general” de una persona con su capacidad para resolver problemas a través de varios criterios, entre ellos su utilización del razonamiento lógico y cuantitativo.

Según esta teoría, quienes tienen un Factor G alto son capaces de desempeñarse con relativa facilidad en múltiples aspectos, porque procesan información más rápidamente y tienden a relacionar varios conocimientos para adaptarse a los retos que se le presentan en el día a día.

En lugar de eso, Gardner proponía que hay una inteligencia para cada cosa y que esto se evidencia, por ejemplo, en que hay quienes son sumamente talentosos tocando el acordeón a la vez que son pésimos para escribir ensayos. Él, y los educadores que le siguieron la corriente, se equivocaron porque jamás sometieron su teoría a estudios rigurosos y porque atomizar de esa manera el conocimiento va contra lo que sabemos sobre el pensamiento y las evidencias que se han acumulado a favor de la existencia del Factor G. Le puede interesar: ¿Qué significa ser “inteligente”?