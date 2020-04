El teleaprendizaje, más allá del PC y del internet

El uso de las nuevas tecnologías se ha incorporado de manera progresiva a los sistemas educativos de América Latina, en las últimas dos décadas. Sin embargo, en países como Colombia en el que el promedio de estudiantes por computador es de cuatro en los colegios públicos, desarrollar competencias para el aprendizaje a distancia o teleaprendizaje es complejo.

Precisamente esos obstáculos son el reto por superar durante la emergencia que ha ocasionado el Covid-19 y que ha limitado el proceso de formación a los espacios virtuales. Más allá del acceso a un computador y al servicio de internet desde casa, el asunto es qué debe hacer la comunidad escolar para adaptarse a una situación sin precedentes y sin dejar de lado la calidad educativa. (Lea aquí: Así fue el primer día de clases virtuales en Cartagena)

El Ministerio de Educación señala que la educación virtual es una “perspectiva pedagógica” y señala que en esta modalidad es innecesario el acostumbrado encuentro cara a cara entre el profesor y el alumno, pero es indispensable mantener esa relación interpersonal.

La tarea de las instituciones educativas, maestros y padres de familia es acordar estrategias para que el proceso de aprendizaje continúe más allá de un trabajo enviado por correo electrónico o de una clase virtual, pues ya los estudiantes no cuentan con la retroalimentación de sus pares, ni con las visitas a la biblioteca o reuniones de los grupos de investigación y culturales, entre otros aspectos que son vitales en el proceso educativo.

“Tras los espacios digitales existen una serie de interacciones físicas entre sujetos, dispositivos y recursos, que se realizan también fuera de línea y constituyen parte del componente material de lo digital, en particular de la educación virtual”, señala un estudio de Virtual Educa, una organización que promueve la innovación en la educación de América Latina y el Caribe.

La publicación en cuestión indica que junto a las acciones propias de la formación en línea (entrega de trabajos mediante plataformas, clases en línea y actividades grupales) suceden múltiples interacciones como investigar, debatir con sus compañeros de clases e incluso despejar dudas sobre el tema en cuestión.

Ante esto es necesario acompañar a los alumnos y entregarles recursos como fuentes de información confiable, actividades interactivas, dinámicas y metodologías que faciliten la comunicación entre ellos para que la virtualidad no entorpezca el proceso de aprendizaje.

“El llamado entonces es a que el diseño de las actividades e incluso el diseño curricular mismo, contemple que existen múltiples factores que pueden afectar el desarrollo de un estudiante, aunque este se encuentre en línea, y a considerar que cualquier diseño pedagógico o didáctico en entornos digitales incluye aspectos materiales que no pueden desligarse ni omitirse de la reflexión académica”, concluye el estudio.

Formación de maestros en tecnología es vital

Es primordial que los maestros puedan guiar a sus estudiantes, sobre todo a los más pequeños, en el camino de la educación en línea, siempre apoyados en las directivas de la institución educativa.

“Hoy se plantea como una exigencia ineludible la formación de los docentes, no solo para aplicar con agudeza la tecnología a la educación, sino también para diseñar y construir con propiedad entornos virtuales de enseñanza y de aprendizaje, al igual que elaborar instrumentos educativos digitales”, puntualiza la publicación “Internet y educación: amores y desamores”, también de Virtual Educa. (Lea aquí: La tecnología en el ámbito educativo no basta si no hay un plan pedagógico)

Es responsabilidad de toda la comunidad educativa apropiarse de los avances tecnológicos desde una perspectiva contextualizada, activa e innovadora para no afectar el proceso educativo.