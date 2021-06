1. Flexibilidad. No hay una sola forma de aprender, lo que quiere decir que las formas de enseñar tampoco pueden ceñirse a un solo modelo. Identificada la necesidad del estudiante o la forma en la que aprende, los docentes entran en el proceso de adaptar sus clases a esa forma de aprendizaje. “Esto no quiere decir que no van a seguir su programa o tienen que cambiar todo, se trata de darle opciones al estudiante, que ya no solo sean las copias, sino un video, una película, y que se permita también la entrega de trabajos e incluso evaluaciones diversas, no solo puedes entregar un ensayo sino un podcast, un video, cumpliendo siempre con los objetivos académicos”, explica Castro.

2. Empatía. No es fácil para el docente cambiar lo que ha venido haciendo por años, ni para los compañeros de clases tener que quizá ser más pacientes o acompañar de manera especial a su par, pero ambos son necesarios, por eso la inclusión apela a la empatía, que es según la RAE la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos.

3. Disposición. En esta clave entran todos los actores del gran ecosistema universitario, desde el vigilante hasta las directivas. Disposición para entender las necesidades individuales de cada estudiante y preguntarse continuamente cómo se puede aportar a que su experiencia sea más cómoda, fructífera y enriquecedora.

4. Acompañamiento. Docentes y padres son vitales, “algunos me han criticado por esto; sin embargo, monitorear cómo va la experiencia, analizando la evolución de sus calificaciones, es parte del proceso y tiene la finalidad de establecer los ajustes que puedan ser necesarios. Mi hijo, por ejemplo, se desempeñaba a las mil maravillas en asignaturas de gran dificultad y se veía algo complicado en otras de baja exigencia”, indicó a El Universal Ricardo Castel, escritor del libro “El milagro más lindo del mundo, el autismo como oportunidad”.

5. No más etiquetas. Pensar que “si llegó hasta aquí puede hacer lo mismo que los demás” o que según su diagnóstico o condición hay una lista limitada de cosas que puede o no hacer es una pésima idea frente al reto de la inclusión. Cada persona necesita o no ciertas ayudas, cada caso es excepcional y como universidad el objetivo es estar abiertos y atentos a cómo contribuir y no limitar.

“La llegada a la universidad de un joven con TEA a veces confunde a los docentes, ya que parten de la base de que, si llegó a las puertas de la universidad, es porque atravesó exitosamente la secundaria. Lo que no saben es toda la estrategia y el respaldo de un equipo que hizo un trabajo para lograrlo”, explicó Castel.

