No hay mejor remedio para la tristeza que ir de compras. Esta concepción que por años se ha reforzado en el imaginario colectivo, a través del cine y la televisión, no está tan alejada de la realidad pues es un hecho que en el proceso de adquirir lo que deseamos, aunque que no lo necesitemos, se libera la llamada hormona de la felicidad: dopamina.

De acuerdo con el neurocirujano Rafael Almeida Pérez, los colores y diseño de aquello que nos gusta, el ‘olor a nuevo’ o las fragancias propias de las marcas e incluso la música de las tiendas, están involucradas en esta reacción. “Todos los sentidos van al sistema límbico, que es una estructura compleja y profunda de nuestro cerebro. Es un sitio de placer o recompensa, pero también puede ser de castigo. Su desarrollo nos diferencia de otras especies”.

Almeida agrega que “el neurotransmisor que básicamente se usa en este sistema es la dopamina para transmitir entre una neurona y otra. Entre más dopamina produzcamos, más placer se obtiene”.

Es por ello que en las jornadas de descuento como el Black Friday y el Cyberlunes, a las que recientemente se le sumaron los Días sin Iva en Colombia, la sensación de placer por comprar se intensifica y se masifica, promovida por la publicidad con la que son ‘bombardeados’ los consumidores y la percepción de única oportunidad para comprar aquello que se anhela. Le puede interesar: El lado oscuro de la fiesta del consumismo.