Al hablar de calentamiento global o cambio climático, se suele pensar que este solo se produce por cuenta de la alta contaminación de las grandes empresas, por el smog de los vehículos, por la deforestación o la contaminación ambiental. Sin embargo, y aunque obviamente son los principales actores en este drama ecológico, varias de nuestras acciones diarias también contribuyen a empeorar el estado en el que se encuentra nuestro planeta. Le puede interesar: Del reciclaje a la Economía Circular.

¿Sabía que cada vez que utilizamos una red de internet o un servicio de datos, ya sea a través de un computador o un teléfono móvil, dejamos una huella de carbono? Sin importar que sus dispositivos sean portátiles y que no tengan que permanecer conectados a una toma de corriente eléctrica, cada vez que abrimos una ventana, sitio web o aplicación digital, estamos generando más contaminación en el ambiente, especialmente cuando no cerramos estas páginas sin importar que no las estemos utilizando.

De igual manera sucede con las cuentas de correo electrónico, donde la mayoría de las personas leen sus mensajes y no los eliminan, lo que fomenta un mayor gasto energético de los servidores donde se alojan y por ende la huella de carbono sigue aumentando. Situaciones que, ya sea por desconocimiento o porque “no nos queda tiempo”, están agotando los recursos de la Tierra a un preocupante y acelerado ritmo.

Además de cambiar nuestra actitud y asumir la responsabilidad de nuestras acciones, convirtiéndonos en usuarios que fomentan la sostenibilidad en su relación con la tecnología, también es importante resaltar la presencia en el mercado de aplicaciones móviles de alternativas que buscan que las personas vivan sus vidas de una manera más amigable con el medioambiente y que les permitan pasar del discurso a realizar acciones realmente transformadoras.

Estos son algunos ejemplos de aplicaciones que pueden ser utilizadas como herramientas para promover, desde nosotros mismos, un verdadero cambio de actitud y de acciones en torno al cuidado de la Tierra.