¿Tiene una declaración sugerida de renta? No se confunda y aprovéchela

Martín Luna Torres, contador asociado de la firma de Delavega Asociados Asprun, explica que “por lo general, la declaración sugerida solo contiene información relacionada con ingresos y pasivos, allí no se reporta patrimonio bruto, deducciones de ley, rentas exentas, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Por lo que no es una información completa y veraz para hacer la declaración de renta”.

No es una ‘camisa de fuerza’

Si le resulta confusa la información o el trámite de su declaración sugerida, pásela por alto y diligénciela desde cero, con su asesor financiero o a través de las plataformas que ofrecen este servicio. Lo importante es que cumpla con la obligación.

¿Cómo se diligencia?

La declaración de renta sugerida se diligencia a través del portal transaccional para personas naturales de la DIAN. Para ello, debe contar con el RUT, tener un usuario en la plataforma y habilitar su firma electrónica. En la página web www.dian.gov.co encuentra los instructivos para realizar estos procesos. Es importante que días antes de la fecha en la que le corresponde declarar, se asegure de cumplir con estos prerrequisitos, para evitar inconvenientes de última hora.

Sin embargo, no descarte la asesoría experta. “La declaración sugerida no es una declaración de oficio, no contiene toda la información requerida y es probable que contenga errores. Si no se quiere ser sancionado, lo mejor es contar con la asesoría de un contador”, puntualiza Martín Luna Torres.

Confirme si tiene una declaración sugerida de renta

Si no le llegó notificación de la DIAN, pero quiere confirmar si tiene declaración sugerida de renta, puede consultar en la página web de la autoridad: dian.gov.co, en el apartado superior ‘Impuestos’, dar click en ‘Personas’, y luego ‘Renta Personales Naturales AG 2021’.

Será redirigido al sitio especial de declaración de rentas para personas naturales. En ‘Inicio’, escoge la opción ‘¿Tienes una declaración sugerida de renta?’ y luego el acceso directo ‘¿Cómo consultar si tienes una Declaración de Renta Sugerida?’. Ingresa su número de cédula y el sistema le arrojará la información.

Si no tiene una declaración sugerida, no significa que no debe declarar. Debe revisar su información financiera, que también está disponible en el portal transaccional de la DIAN, en el apartado ‘Consultar información exógena’, donde podrá confirmar si cumple con los topes que obligan a declarar. Puede leer: Empiezan a correr plazos para declarar renta.

