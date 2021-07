Presentar su declaración de renta en línea, a través del portal web de la DIAN, es la opción más sencilla para cumplir con la obligación tributaria pues la tramita en casa, a través de su computador. Para ello, es fundamental que cuente con la firma electrónica, que autentica su identidad ante la autoridad de impuestos y que se sugiere crear días previos a la fecha en la que le corresponde declarar.

La firma electrónica, como método de identificación digital en los trámites tributarios, no es nueva en Colombia. Se comenzó a implementar desde finales de 2016 como parte del proceso de digitalización progresiva de la DIAN, a fin de facilitar ciertos trámites a través de la autogestión. Tiene igual valor legal que la firma manuscrita, es decir que lo reconoce de manera inequívoca y no es posible que se retracte de un documento que firmó electrónicamente, aduciendo que no corresponde con su identidad (Puede leer: Los trámites que simplificará la Dian por el coronavirus).

“No es posible suplantar una firma electrónica y aunque esta se genera a través de un proceso sencillo de realizar, cuenta con todos los mecanismos de seguridad de acuerdo con la información que se registre en el RUT por cada contribuyente, de esa manera la DIAN los identifica y controla. Ahora bien, tal como lo establece la ley, cada contribuyente es responsable de sus datos y claves”, explica José Luis Barrios Ahumada, experto en tributación y socio de la firma De la Vega Asprun.

Añade que con este mecanismo “se ahorra mucho tiempo y los trámites ante la DIAN son más ligeros, anteriormente tocaba diligenciar los formatos a mano y hacer interminables filas para radicar los documentos y presentar las declaraciones” (Le puede interesar: Lanzan plataforma para firmar virtualmente documentos con validez jurídica).

Firma electrónica en 7 pasos

1. Debe contar con usuario en la página web de la DIAN: www.dian.gov.co. En el menú de portales (franja verde a la izquierda) escoja “usuarios registrados”, digite su usuario y contraseña.

2. En el panel de actividades escoja “generar firma electrónica”.

3. La pantalla le mostrará un mensaje informativo y después de leerlo, dé clic en “cerrar”.

4. Le aparecerá un formulario que debe llenar con sus datos básicos: nombre, número de identificación y correo electrónico. Al finalizar, pulse en “continuar”.

5. El sistema le enviará una clave dinámica al correo registrado, que debe introducir en la nueva celda que le mostrará la página.

6. Deberá registrar una contraseña, de acuerdo con los parámetros indicados (número de caracteres, uso de mayúsculas etc.). Esta clave es la que deberá ingresar cada vez que vaya a usar su firma electrónica.

7. Si es exitoso el proceso le aparecer el mensaje “Firma electrónica generada con éxito”.

