Factura del impuesto de renta: esto es lo que debe saber al recibirla

Si debe declarar renta y no lo hace, debe tener presente que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) no se olvida de los contribuyentes que no cumplen con esta obligación, mucho menos ahora que cuenta con la facultad de emitir facturas del impuesto de renta, enviadas a quienes tienen cuentas pendientes con el Estado.

Como su nombre lo indica, se trata de una cuenta de pago que la autoridad envía por correo electrónico o físico, relacionando el valor de impuesto a la renta que debe pagar y las fechas en la que debe hacerlo.

Esta relación es hecha basada en la información exógena que tiene la Dian sobre sus movimientos financieros y que es reportada por terceros, como las entidades bancarias y empleadores, además de los datos de la facturación electrónica.