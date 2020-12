Desde agosto del año pasado, el Ministerio de Vivienda permite integrar el subsidio de las cajas de compensación con el del programa ‘Mi casa ya’ para que los interesados en comprar casa de interés social asuman un crédito hipotecario más bajo. La medida denominada como subsidio concurrente es excepcional, teniendo en cuenta que las subvenciones para comprar vivienda son excluyentes unas con otras. Es decir, una familia no puede ser beneficiaria de dos auxilios.

“Antes, los beneficiarios debían escoger entre el subsidio del Gobierno o el de su caja de compensación familiar, eliminando la posibilidad de recibir el monto necesario para que, por ejemplo, hogares con ingresos inferiores a los dos salarios mínimos pudieran tener cierre financiero mucho más fácil”, afirma el ministro de Vivienda Jonathan Malagón.

El subsidio concurrente aporta hasta $43 millones para viviendas que no superen los $131 millones 670 mil, siempre y cuando los ingresos de la familia solicitante no supere los 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que en 2020 es de $ 1.755.606 (Le puede interesar: ¿Sin casa y con bajo sueldo? Con estos subsidios puede tener vivienda propia).

Los otros requisitos que deben cumplir los solicitantes son: no ser beneficiarios de otro subsidio de vivienda, no tener casa propia ni reportes en las centrales de riesgo.

El trámite

Para acceder al subsidio concurrente lo primero por hacer es radicar la solicitud ante su caja de compensación. La entidad comprobará la información entregada y luego de asignar el beneficio, notificará al Minvivienda sobre el trámite.

Si resulta favorecido, “se cita a una reunión informativa donde se le orienta sobre todos los pasos a seguir para hacer efectivo el subsidio, así como las cláusula, derechos y deberes de cada hogar adjudicado. En esa reunión también se le hace entrega de la carta de adjudicación, se les asesora sobre como acceder al crédito hipotecario con el apoyo de entidades financieras y finalmente se le orienta sobre los requisitos para solicitar el subsidio de vivienda de concurrencia ante las entidades financieras”, explicó un vocero de la Unidad de Vivienda de Comfenalco a El Universal.

Al tramitar el crédito hipotecario en las entidades financieras con el subsidio ‘Mi casa ya’, debe tener en cuenta que la información que aporte sea exactamente igual a la entregada en la caja de compensación pues de no coincidir, se le puede negar la aprobación del beneficio. El Gobierno hace hincapié en que la solicitud no necesita intermediarios y solo se realiza a través de los bancos (Para más información: Si no tiene casa propia, revise los subsidios de vivienda del Gobierno).