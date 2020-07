Las nuevas dinámicas en la compra de vivienda en medio de la pandemia

La construcción fue uno de los primeros rubros en retomar actividades cuando empezó la reactivación económica. La comercialización de diferentes proyectos de vivienda también siguió su curso. Aunque ninguno de los dos sectores ha logrado reponerse aún de los efectos de la pandemia ni “despegar” adecuadamente, sus miembros sí han notado diferencias no solo en la demanda de los compradores, sino también en el posible futuro de su sector.

Los cambios

“Hemos encontrado una buena respuesta muy buena y muy atractiva en el mercado. Si bien es cierto que hay algunas áreas donde se han disminuido los indicadores, hay otras donde ese efecto ha sido mucho menor. Las personas siguen invirtiendo en el sector inmobiliario porque saben que siempre va a ser un resguardo patrimonial y una posible fuente de valorización”, contó a El Universal Faizel Franco Hossain, gerente comercial de Araújo y Segovia a nivel nacional.

Los clientes de la cuarentena tienden a ser familias de estratos altos o bajos y que se benefician de los precios relativamente estables del mercado. El primer grupo se ha inclinado por residencias fijas (que en ocasiones son inmuebles ya usados o son su segunda casa), mientras que el segundo continúa aprovechando el mercado de las viviendas de interés social (VIS).

En lo que respecta a las clases medias, estas no se han movilizado mucho, debido a que por lo general requieren de créditos bancarios y otros apoyos económicos que no están a su alcance en estos momentos.

Una de las tendencias más notables de esta coyuntura es la cantidad de clientes extranjeros, principalmente de Estados Unidos, lo cual incluye a colombianos residentes en el exterior. Según Franco Hossain, esto se debe a que el precio del dólar hace que conseguir una vivienda en el país sea más rentable, particularmente en ciudades como Cartagena.

Otro de los grupos poblacionales más llamativos es el de los llamados “millenials”, quienes normalmente no se interesaban en invertir en finca raíz. “Han estado muy activos en la solicitud de nuevos proyectos. Para esta generación no era importante tener casa propia (porque no parecía económicamente viable), pero que ahora ha demostrado una gran intención de compra”.

A futuro

Según Faizel Franco, una de las principales lecciones de la pandemia es la cantidad de trabajo que el sector inmobiliario puede realizar en ambientes virtuales. La cuarentena permitió ver que no era necesario hacer que el cliente hiciera una visita presencial tras otra para conseguir toda la información que requería sobre la vivienda que deseaba habitar.

“Antes siempre teníamos que atender a los compradores en una sala de ventas, en un apartamento modelo o en un centro comercial y buscar la manera de llegar a ellos. Ahora ellos entran a una sala de ventas virtual y todo es mucho más dinámico; están más preocupados por educarse mejor para tomar decisiones adecuadas e invertir en buenos proyectos”, explica el gerente.

En su opinión, este es uno de los “descubrimientos” de la pandemia que está para quedarse y que debe fortalecerse en un futuro: “ahora tenemos la oportunidad de llegar a varios lugares sin necesidad de movernos y hacer procesos completamente en línea: vincular a fiduciarias, firmar documentos y demás. Es un modelo realmente eficiente”.