La construcción camina hacia un compromiso de cero carbono

Atendiendo a su responsabilidad como uno de los sectores que más consume recursos naturales, el sector de la construcción inicia el camino hacia un compromiso nacional de neto cero carbono en sus procesos, específicamente el segmento edificador.

La construcción en Colombia consume el 60 % de los materiales extraídos de la tierra, anualmente usa 21 millones 192 mil toneladas de materiales que equivalen a 42 millones de gigajulios de energía; emisiones de carbono por más de 4 millones de toneladas de dióxido de carbono y genera más de 22 millones de toneladas en residuos y demoliciones.

Estas cifras se presentan en un documento publicado en conjunto por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), la Cámara de Colombia de la Construcción (Camacol) y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés).

Señala que la intención del sector en el país es alinear el compromiso de neto cero carbono con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODC) y con el programa Neto Cero Carbono (NCC), compromiso generado a nivel global, liderado por el Consejo Mundial de Construcción Sostenible (WorldGBC), con el apoyo del IFC, entre otras organizaciones.

“Esta visión propone una cadena de valor altamente conectada que reduce y mitiga en gran medida los residuos y emisiones, mejora los impactos ambientales en el ciclo de vida de los proyectos y contribuye con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de una manera tan eficaz como sea posible”, anota la publicación.

En qué consiste

El compromiso de neto cero carbono (NCC) en la edificación incluye la participación del Gobierno, empresas y organizaciones no gubernamentales con acciones a favor de las construcciones sostenibles. La meta es que en 2030 todas las edificaciones nuevas sean NCC y para el 2050 no existe ninguna que no sea de este tipo.

Lo anterior es bajo el principio de construir edificaciones eficientes energéticamente, utilizar el carbón como unidad de medida, demostrar transparencia en la operación, promover el mejoramiento continuo y priorizar la generación de energía en sitio.

El compromiso NCC es aplicable a todas las etapas del ciclo de la construcción que va desde la fabricación y transporte de los materiales de construcción hasta la operación, remodelación y demolición y por supuesto, involucra a todos los actores, entre ellos diseñadores, constructores y usuarios.

Cada vez más sostenibles

De acuerdo con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, los proyectos de amigables con el medioambiente son cada vez más accesibles y están presentes en todo tipo de edificaciones, como colegios, hospitales, centros comerciales, oficinas, escenarios de entretenimiento y vivienda, incluyendo la vivienda social.

Con edificaciones sostenibles en 57 ciudades y municipios, más de 800 en búsqueda de la certificación en este ámbito, que suman 17 millones de metros cuadrados construidos, Colombia es el cuarto país de América Latina con más proyectos de este tipo.