Una casa es una inversión considerable que tendrá consecuencias a largo plazo para su calidad de vida. Infortunadamente, no todos pueden pagar una a través de sus propios medios, por lo que se verán obligados a pedir un crédito hipotecario a un banco. No es una ayuda que le vayan a entregar solo porque usted la solicite: el banco debe cerciorarse primero de que tenga capacidad de pago y de que sea confiable a la hora de devolver dinero prestado. Ahora bien, así como las instituciones financieras toman precauciones frente a los usuarios, así también usted debe tener en cuenta algunas recomendaciones para que el préstamo no resulte afectándolo en el futuro. Le puede interesar: [Video] ¿Cómo calcular su crédito hipotecario?.

1) Revise sus deudas y su situación crediticia: asegúrese de que no tenga ninguna obligación monetaria grande pendiente y de que no esté reportado en las centrales de riesgo, pues si ocurre esto último el crédito le será denegado. Cuídese de nunca dar pie para quedar en los registros de la centrales de riesgo porque a la hora de ponerse al día, las centrales podrían demorarse meses antes de retirar su reporte.

2) Consulte a un asesor financiero: en todo momento, no solamente a la hora de revisar la oferta, sino también de decidir el monto que va a solicitar, establecer las condiciones de los pagos y cerrar las negociaciones. En asuntos financieros, siempre es preferible tener la opinión de un experto.

3) Considere sus fuentes de ingreso y no las sobreestime: tampoco debe hacer cálculos sobre dinero que podría tener en un futuro y que no está asegurado. Si no lo consigue, todo se vendrá abajo.

4) No se limite a las opciones de un único banco: no importa que se trate de su banco de confianza, otras instituciones podrían ofrecerle condiciones todavía más favorables que usted no puede dejar pasar. Puede leer: Así están las tasas para compra de cartera de créditos hipotecarios.

5) No solicite ni mucho más, ni mucho menos de lo que necesita: si lo primero ocurre, tendrá una deuda más grande que será más difícil de pagar; si pasa lo segundo, le será imposible terminar de financiar la compra o la construcción de su casa con un solo crédito.