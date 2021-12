Guillermo Alarcón

3. En el marco del programa Mi Casa Ya, los hogares cuyos ingresos no superen los 4 SMMLV tienen la posibilidad de recibir un subsidio a la cuota inicial para la compra de vivienda nueva tipo VIS en la modalidad de leasing habitacional, por un valor de 30 SMMLV (hogares con ingresos que no superen los 2 SMMLV) y 20 SMMLV (hogares con ingresos entre 2 y 4 SMMLV). Adicionalmente, recibirán una cobertura a la tasa de interés del 5% (para la adquisición de vivienda tipo VIP) y 4% (para la adquisición de vivienda VIS no VIP) por los siete primeros años de la operación.

4. Los hogares cuyos ingresos no superen los 2 SMMLV podrán beneficiarse con el subsidio concurrente, que permite aplicar a la ayuda para vivienda que otorgan las cajas de compensación familiar junto a la del Gobierno, a través de Mi Casa Ya, lo que suma un total de 50 SMLMV para adquirir casa nueva tipo VIS, en la modalidad de leasing habitacional.

5. En tiempos de COVID-19 se busca estimular el mercado de vivienda No VIS. Por ello, en el marco de la política de 100.000 subsidios para acceso a vivienda No VIS, se contemplan operaciones de crédito hipotecario y leasing habitacional para viviendas cuyo valor no supere los 500 SMMLV.

Estos subsidios tienen como propósito la cobertura de la tasa de interés y estarán vigentes hasta diciembre de 2022 o hasta agotar existencias.

6. Un beneficio potencial del subsidio a través del leasing para las viviendas de alto valor es que reduce la carga financiera del hogar. En el programa de los 100.000 subsidios para acceso a vivienda No VIS, los beneficiarios recibirán mensualmente aproximadamente $454.000 durante los primeros años del crédito, lo cual significa una cobertura plana de la tasa de interés por este periodo de tiempo, siendo equivalente a un subsidio total de 42 salarios mínimos.

De estas 100.000 coberturas a la tasa de interés, 60.000 estarán dirigidas exclusivamente para la compra de primera vivienda y las restantes 40.000 podrán aplicarse para la compra de una segunda vivienda (nueva).

7. El leasing habitacional posibilita el acceso al mercado financiero a los hogares más vulnerables, pues otorga mayor flexibilidad (versus el crédito hipotecario) para acceder a financiación. Puede leer: Crédito hipotecario o leasing habitacional ¿cuál es la mejor opción?

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.