El 2021 es un excelente año para comprar casa en Colombia y esto es porque el Gobierno “se puso las pilas” y creó programas de subsidio de vivienda para reactivar el sector edificador, duramente golpeado por la emergencia del COVID.

En El Universal le presentamos tres opciones para comprar casa subsidiada en 2021:

- 100 mil subsidios para vivienda de interés social: sigue vigente el programa que anunció el Gobierno desde mayo del año pasado para familias con ingresos de hasta cuatro salarios mínimo ($ 3 millones 634 mil) que planean comprar casa de interés social. Recibirán hasta $ 26 millones para la cuota inicial de la casa y descuentos de hasta 4 puntos porcentuales en los intereses del crédito hipotecario, durante siete años. La solicitud del beneficio se hace ante las entidades bancarias al momento de tramitar el crédito para comprar la vivienda.

- Subsidio concurrente: es un programa sin antecedentes en el país que permite integrar el subsidio de su caja de compensación y el del programa Mi Casa Ya. Antes, las familias tenían que escoger entre una ayuda y otra, pero con esta opción pueden obtener hasta $ 45 millones para la cuota inicial de la casa, que no superen los $136 millones 278 mil (150 salarios mínimos) lo que facilita el cierre financiero del crédito hipotecario y que se reduzca el valor de las cuotas mensuales. Este programa también incluye el subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario.

Para ser beneficiario, debe radicar la solicitud ante su caja de compensación, que luego de aprobar su beneficio, notificará al Ministerio de Vivienda sobre el trámite y le entrega una carta de adjudicación con la que debe dirigirse a la entidad bancaria de su preferencia para gestionar el crédito de vivienda.

Los requisitos son ingresos familiares de hasta 2 salarios mínimos, no ser beneficiarios de otro programa de vivienda y no tener casa propia.

Subsidios para viviendas No VIS: si la casa que le interesa comprar no es de interés social, también puede solicitar la ayuda del Estado para comprarla. Puede ser beneficiario de uno de los 100 mil subsidios para viviendas No VIS que no tiene en cuenta los ingresos del solicitante y aplica para casas de hasta $ 438 millones. La cobertura es plana, lo que se traduce en que el subsidio será el mismo sin importar el valor de su crédito hipotecario. Entre menos costosa sea la casa, más alivio percibirán los beneficiarios en su cuota mensual. 40 mil de estos subsidios se entregarán para la compra de una segunda vivienda, es decir, si tiene un inmueble a su nombre y quiere comprar otro, puede postularse. Quienes hayan recibido subsidio familiar de vivienda por parte del Gobierno o las cajas de compensación familiar, o cobertura de la tasa de interés de su crédito hipotecario no podrán ser beneficiarios. (También le puede interesar: Crédito hipotecario o leasing habitacional ¿cuál es la mejor opción?)

Tenga en cuenta que estos programas solo aplican para comprar vivienda nueva y no necesitan de intermediarios particulares para tramitarlos.