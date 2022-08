Inclusión laboral del adulto mayor: una apuesta contra los prejuicios

“Con la llegada de la pandemia del Covid-19 me quedé sin empleo. Ya estoy cansada de meter hojas de vida y nada que me llaman, yo sé que a esta edad es muy difícil que me contraten pero yo estoy dispuesta a trabajar en lo que sea, lavando platos, cuidando niños (...) yo quiero trabajar”, expresa con preocupación Diana Narváez, una mujer cartagenera de 61 años que ansía conseguir empleo.

Su situación no dista mucho con la de otros adultos mayores en el país que también anhelan un empleo. Y es que para muchos no hay nada como un envejecimiento “activo” y “saludable”.

Frente a este tema, Colombia tiene grandes retos, pero también suma avances encaminados a promover la autonomía y autosuficiencia económica de esta población.

Iniciativas

En 2021, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo lanzó el programa ‘Sello Amigable Adulto mayor’, cuyo objeto es promover la empleabilidad de los adultos mayores que tienen la edad de pensión, y que aún no cumplen con los requisitos adicionales para acceder a la misma.

En este orden de ideas, las empresas que contraten adultos mayores tendrán una deducción del 120% en el impuesto sobre la renta con base en el salario y prestaciones que se le pagan a esta persona.