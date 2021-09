Organización Mundial de la Salud

Actividad física

Nunca es tarde para comenzar. Si jamás hizo ejercicio, el retiro es la mejor oportunidad para probar deportes que llamen su atención o retomar aquellos que practicó en su juventud. “Es importante que haya supervisión y acompañamiento, que la actividad se realice de manera gradual; el adulto mayor no se debe exponer en deportes que no conoce o que no practica hace muchos años”, explica Bedoya. Caminar, correr, nadar y bailar son funcionales para quienes están en la edad adulta.

Sumaya Palomino, psicóloga clínica, afirma que “no se necesita ir al gimnasio o a un parque para hacer ejercicios pues desde casa se puede empezar a practicar meditación, yoga, pilates o estiramientos”. Le puede interesar: Adultos mayores, a mover su cuerpo y cuidar su mente.

Unirse a un club

Ser parte de un club de lectura o de cine, de una tertulia o de un grupo de melómanos le facilitará compartir aquello que disfruta con otras personas que no son ni su familia ni sus amigos de siempre. No es necesario que sus compañeros de club estén en la edad adulta también, solo que tengan aficiones comunes de las que puedan compartir experiencias y debatir.

Leer un libro, investigar la discografía de determinado artista y demás tareas que se proponen dentro del círculo, lo mantendrá activo entre cada encuentro, bien sea semanal o mensual.

Aprender algo nuevo

Reavive esas metas pendientes que, quizá por sus obligaciones laborales o familiares, no pudo cumplir en años anteriores. “Una de las actividades para abuelos que puede generar mayor satisfacción es el aprendizaje o enseñanza de alguna habilidad”, anota la psicóloga Palomino.

Pintar, tener un jardín, aprender a tocar un instrumento, o tomar un curso de pastelería no solo lo mantendrán enfocado en alcanzar sus nuevos objetivos sino que podrían convertirse en una nueva fuente de ingreso, además estimulará las funciones cerebrales, reduciendo los riesgos de padecer trastornos neurológicos.

Especializarse en TIC

De acuerdo con datos del Dane, los adultos mayores de Colombia son el grupo etario con menor uso de dispositivos tecnológicos.

La entidad llama la atención sobre la inclusión de ellos en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: “Es importante avanzar en la inclusión de la población adulta mayor al uso de TIC. Se debe garantizar la autonomía y el desarrollo de las capacidades y potencialidades de las personas adultas mayores en aras de lograr su inclusión social y productiva, sin discriminación, superando los estereotipos de la vejez y fomentando nuevas realidades”.

Acompañar a nuestros familiares mayores a explorar la tecnología es esencial, además les facilita la comunicación constante con sus seres queridos y les permite acceder a los millones de recursos para entretenimiento y aprendizaje que ofrece internet.

“Para estos tiempos de pandemia es ideal aprovechar los medios electrónicos para aprender. Tecnología, historia, ciencia, moda y belleza son algunos campos en los que podrían explorar”, puntualiza Sumaya Palomino.

